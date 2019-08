„Bachelorette“: Gerda in der „verliebt-verknallt-Phase“ – aber in wen?

Mittwoch, 14. August 2019 19:17 Uhr

Heute Abend wird wieder gebuhlt und gebaggrt: Gerda Lewis hat nach wie vor die Qual der Wahl zwischen zehn Männern. In der heutigen Folge fällt der zweite Kuss und das aller erste Übernachtungsdate mit Tim.

Gerda Lewis stattet den Männern einen Überraschungsbesuch ab und bringt Kuchen mit. Doch die Stimmung ist geknickt, nach dem zweiten Kuss, der gefallen ist, macht sich Verunsicherung breit.

Auch bei Keno, der sich in der Woche zuvor über den ersten Kuss freuen durfte: „Man weiß halt nicht, wie ernst du manche Sachen nimmst“, offenbart er ihr sein Gefühlschaos. Welche Konsequenzen wird er daraus ziehen? Gerda warnt ihn vor: „Wenn du mich sitzen lässt, dann bin ich echt sauer. Ich verzeihe dir das niemals.“

Der Spontanbesuch sollte aber nicht die einzige Überraschung bleiben, ein weiterer Mann kommt in dieser Woche in den Genuss eines Einzeldates: David darf sich über Zeit zu zweit am See mit Gerda freuen. „David stand von Anfang an bei mir relativ weit oben“, gesteht die Bachelorette. Kommen sich die beiden heute ebenfalls näher?

Das nächste Gruppendate steht an

Die letzte Woche in Athen will gut genutzt sein, für den nächsten Tag hat Gerda deswegen ein weiteres Date geplant. Mit Alex, Andreas, Daniel, Serkan und Keno geht es ins Casino. Glück im Spiel, Pech in der Liebe – Die Bachelorette will beweisen, dass man auch beides haben kann. Wer zockt sich hier in Gerdas Herz?

Als die letzte Nacht der Rosen bevorsteht, ist Gerda nachdenklich, sie weiß, dass sich die Zeit dem Ende zuneigt und die Gefühle Achterbahn fahren: „Man gerät da so langsam rein, in diese verliebt-verknallt-sein-Phase.“

Entsprechend gedrückt ist die Stimmung bei der Poolparty, jeder will in Einzelgesprächen noch einmal versuchen, die Bachelorette für sich zu gewinnen – bis auf einen: „Ich bin heute Morgen mit dem Bauchgefühl aufgewacht, dass ich dir die Entscheidung abnehme.“ Welcher Mann gibt den Kampf um Gerda so kurz vor dem Ziel freiwillig auf? Und wie wird sie darauf reagieren?