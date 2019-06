„Bachelorette“-Gerda Lewis: Lästerattacken auf Latex-Trailer

Sonntag, 30. Juni 2019 09:09 Uhr

Am 17. Juli beginnt die neue Staffel „Die Bachelorette“ und diesmal wird sich Influencerin und Blondine Gerda Lewis (26) auf die Suche nach Mr. Right begeben. Die Suche hat noch nicht einmal begonnen, da gibt es die ersten Proteste.

Im Vorfeld beschwerten sich Fans der Sendung, warum sich RTL wieder einmal für ein bekanntes Gesicht entschieden hat. Bereits Nadine Klein und Jessica Paszka aus den vorherigen Staffeln kannte man aus Fernsehen und Social Media.

Alle lachen über das Latexkleid

In der Vorschau der kommenden Staffel wird Gerda Lewis in einem roten heißen Latex-Outfit vorgestellt und mit Worten wie „die Versuchung“ beschrieben. Bei Instagram hagelte es erneut Kritik, die Follower finden Gerda viel zu künstlich und aufgesetzt, so heißt es u.a.: „Ein bisschen billig“ oder „Ernsthaft sie hat ein rotes Latexkleid an?“

Zugegeben, das Outfit ist gewöhnungsbedürftig und gäbe es so sicherlich auch in speziellen Geschäften auf der Reeperbahn zu erstehen. In wenigen Wochen beginnt Gerdas Suche, mal schauen, ob sie, wie im Trailer angekündigt, tatsächlich „alle haben kann“.