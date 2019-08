„Bachelorette“: Gerda und Tim verbringen die Nacht zusammen

Mittwoch, 14. August 2019 09:55 Uhr

Bei der „Bachelorette“ geht es nun in die heiße Phase. In Griechenland bricht die letzte Woche an, ehe es für die Homedates zurück nach Deutschland geht. Langsam wird es ernst, das spürt auch Gerda: „Ich merke, dass sich langsam Gefühle entwickeln.“

Doch noch ist nichts entschieden und so hoffen die zehn verbliebenen Liebesanwärter, sich bei den letzten Dates an der Athener Riviera in das Herz der Bachelorette flirten zu können. Und eins vorweg, es wird das erste Übernachtungsdate geben.

Zu Beginn der 5. Woche darf sich Tim über ein Einzeldate freuen. Gerda Lewis erwartet ihn am Morgen auf einer Yacht direkt vor der Villa. Bei einer Tour über das Mittelmeer hofft sie, dass der 25-jährige endlich seine Schüchternheit überwindet: „Wenn er sich beim heutigen Date nicht öffnen kann, wüsste ich nicht, ob ich ihn noch weiterhin mitnehmen kann.“

Er darf über Nacht bleiben

Sichtlich irritiert muss sich Tim nach kurzer Zeit schon wieder von der sympathischen Blondine verabschieden. Hat er seine Chance vertan? Doch zurück in der Villa gibt es Entwarnung: Es klingelt – Post für Tim und eine Einladung zum Dinner bei Gerda. Nach einem gemeinsamen Abendessen und intensiven Gesprächen wagt Gerda den ersten Schritt und küsst ihn, schließlich muss einer mal das Zepter in die Hand nehmen.

„Heute Abend könnte es noch schöner werden. Schöner wäre, wenn du einfach hierbleibst“, erklärt Gerda und lädt den zurückhaltenden Polizisten ein über Nacht zu bleiben. Was über Nacht passiert ist, fangen die Kameras natürlich nicht ein, doch als Tim am nächsten Tag zurück in der Männervilla ist plaudert er ein wenig aus dem Nähkästchen:

Oggy will wissen: „Also ihr habt kein Mensch-Ärgere-Dich-Nicht gespielt, sondern das getan, wozu Menschen gemacht sind?“ Und Tim beichtet geheimnisvoll: „Also Mensch-Ärgere-Dich-Nicht nicht. Es war richtig krass. Und ich finde sie richtig gut.“ Was auch immer das heißen mag…

Das und mehr heute Abend bei „Die Bachelorette“ um 20:15 Uhr auf RTL.