„Bachelorette“: Gerda wollte knutschen, Tim aber nicht

Donnerstag, 1. August 2019 08:57 Uhr

Wenn es nach Gerda Lewis gegangen wäre, dann hätte es gestern bei der „Bachelorette“ den ersten Kuss gegeben. Doch Kandidat Tim wollte nicht und gab sich schüchtern. Damit hätte die 26-Jährige wohl nicht gerechnet.

Bereits seit der ersten Woche war kaum zu übersehen, dass Gerda Lewis ein Auge auf Tim und David geworfen hatte. Tim hatte in der Folge am Mittwochabend nun seine große Chance und ein kuscheliges Einzeldate mit der Blondine. Sie legte sich ordentlich ins Zeug, schmiegte sich an seine starken Schultern und blinzelte verträumt zu ihm hoch.

Der Wink mit dem Zaunpfahl ging jedoch an Tim vorbei. Ist Tim einfach schüchtern oder vorsichtig? Er erklärte: „Ich bin bisher begeistert von dir. Die Sache ist nur, es sind noch so viele andere da und deshalb bin ich halt einfach vorsichtig, was das Ganze betrifft.“

„Ich hätte ihn gerne geküsst“

Richtig so, doch Gerda wollte das nicht gelten lassen. „Ja, aber trotzdem musst du dir auch im Klaren sein, dass es einen Grund gibt, warum du jetzt hier sitzt und nicht einer von den anderen“, so die Verschmähte.

Hinterher gibt sie zu: „Ich hätte ihn schon gerne geküsst, aber halt nicht erzwungen. Ich bin ja auch schon auf ihn zugegangen. Deswegen sollte er jetzt auch auf mich zukommen.“ Ist er aber nicht und so blieb Gerda vorerst ungeküsst.

Verabschieden mussten sich am Mittwochabend gleich drei Jungs. Mudi ging freiwillig, nachdem sich herausstellte, dass er eine On-Off-Beziehung führt und der Status noch nicht wirklich geklärt war. Keine Rose von Gerda bekamen der nuschelnde Jonas und der ruhige Matin.