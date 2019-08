„Bachelorette“: Heute vergibt Gerda ersten Kuss und Oggy flippt aus

Mittwoch, 7. August 2019 19:07 Uhr

Heute Abend ist es endlich soweit: „Bachelorette“ Gerda Lewis wird den ersten Mann küssen und der Glückliche heißt Keno. Doch vorerst geht es auf ein Gruppendate mit Keno, Alex, Serkan, David, Luca und Tim.

Als sich Gerda Lewis am Nachmittag von den Jungs verabschiedet, verkündet sie noch eine frohe Botschaft: Ein Mann darf bleiben und den Abend mit ihr am Strand ausklingen lassen: Keno. „Aber Sex am Strand gibt´s heute nicht“, stellt die Bachelorette vorher klar. Doch einen kleinen Vorgeschmack gibt es nach kuscheligen Momenten im Meer und intensiven Gesprächen am Strand dennoch – es kommt zum ersten leidenschaftlichen Kuss .

In der Villa ahnen die Jungs noch nichts davon, malen sich aber das Schlimmste aus: „Für mich wäre das schon ein Schlag ins Gesicht“, offenbart der eifersüchtige Luca. Als Keno am späten Abend zurückkehrt und den anderen Männern von dem Kuss berichtet, macht Oggy eine Kampfansage: „Das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Es wird Zeit für die Psychospiele!“

Florian geht auf ein Einzeldate

Schon am nächsten Tag werden die Karten neu gemischt – Florian erhält die Einladung zu einem Einzeldate. Nach einem gemeinsamen Adrenalinrausch beim Fallschirmspringen sprechen der Österreicher und Gerda über die gedrückte Stimmung in der Villa, insbesondere nach dem Kuss. Doch die 26-Jährige gibt Entwarnung: „Es ist ja noch nichts entschieden. Noch lange nicht.“

Deshalb nutzt Gerda am nächsten Tag eine weitere Gelegenheit, drei der Jungs bei einem Gruppendate besser kennenzulernen. Für Oggy, Daniel und Marco geht es nach Athen. Nach einem Stadtbummel durch die mediterranen Gassen der griechischen Hauptstadt und einem kleinen Mal-Wettwerb hat auch heute wieder einer der Jungs die Chance, die Bachelorette bei einem romantischen Candle-Light-Dinner in Zweisamkeit näher zu kommen. Bei emotionalen Gesprächen gewährt ihr Auserwählter Gerda einen Blick in seine bewegte Vergangenheit – und der Verlauf des Abends nimmt eine völlig unerwartete Wendung, die Gerda zu Tränen rührt. „Das hat uns nach ganz oben katapultiert“, resümiert sie anschließend sichtlich gerührt. Wer überrascht Gerda so mit seiner persönlichen Geschichte?

Das letzte Date war für die Bachelorette der emotionale Abschluss einer ohnehin turbulenten Woche, die für sie und die Männer einmal mehr eine Achterbahnfahrt der Gefühle war.

Wen erwartet in Woche 5 die nächste Bergfahrt und für wen ist die Reise nach der 4. Nacht der Rosen beendet?

„Die Bachelorette“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.