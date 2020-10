12.10.2020 21:07 Uhr

„Bachelorette“: Ist ER schon der Gewinner?

"Bachelorette"- Teilnehmer Daniel Häusle gilt schon jetzt als heißer Anwärter auf die letzte Rose. Immerhin zieht der Österreicher Melissa Damilia schon von der ersten Folge an in seinen Bann.

Insgesamt 20 heiße Männer versuchen, ab dem 14. Oktober das Herz der diesjährigen „Bachelorette“ Melissa Damilia zu erobern. Bereits in der ersten Folge kristallisiert sich Daniel Häusle (24) als heißer Favorit auf den Gewinn der Show heraus. Der ergattert am Kennenlerntag nämlich direkt mal die gelbe Rose mit der er nicht nur eine Runde weiter ist, sondern sich auch auf das erste Einzeldate mit Melissa freuen darf.

Entspannter Typ mit Zahnpasta-Lächeln

Kein Wunder, dass es ausgerechnet der Student aus Wien ist, der es der Beauty ganz besonderes angetan hat. Immerhin fällt der nicht nur durch sein strahlendes Lächeln auf, sondern auch durch seine lockere Art. „Sehr sympathisch, ich mag sein Dialekt“, schwärmte die Stuttgarterin nach dem ersten Aufeinandertreffen.

Daniel bittet zum Walzer

Auch Daniel scheint geflashed zu sein: „Sie ist genau mein Fall. Einfach nur wow! Absoluter Jackpot“, freute der sich. Darum bat der 24-Jährige die Beauty vor der ersten Nacht der Rosen zu einer Runde Walzer, wobei bei Melissa der Funke wohl endgültig übergesprungen ist. Die logische Konsequenz: Noch vor der ersten Entscheidung überreichte die „Bachelorette“ dem Österreicher die gelbe Rose. „Ich glaube, dass es mit Daniel ein sehr schönes Date geben kann. Ich weiß, dass er so locker ist“, so Melissa. Gut möglich also, dass der Student mit seiner sympathischen Art am Ende auch die letzte Rose für sich beanspruchen kann.

Wenig Erfahrung mit Frauen

Dabei konnte Daniel in seiner Vergangenheit in Sachen Frauen noch nicht allzu viel Erfahrungen sammeln, zumindest was Partnerschaften betrifft: „Beziehungen waren für mich bisher ein schwieriges Thema. Ich hatte bisher noch nicht das Glück, eine langfristige Beziehung zu führen. Wenn es bei mir nicht zu 100 Prozent passt, wird es auf Dauer nicht funktionieren“, wie er in der Show verraten hat.

Heiße Granate

Schaut man sich das Instagram-Profil des „Bachelorette„-Teilnehmers an, fragt man sich allerdings, weswegen sich den Fitnessfreak bisher noch keine Dame geangelt hat. An Daniels durchtrainiertem Body kann man sich jedenfalls nur schwer sattsehen. Dafür ackert der 24-Jährige auch regelmäßig im Fitnessstudio und macht CrossFit.