15.10.2020 21:25 Uhr

„Bachelorette“: Meinen es diese Kandidaten wirklich ernst?

Auch dieses Jahr versuchen 20 Single-Männer ihr Glück bei der schönen Melissa Damilia. Wer davon wirklich dabei ist um die große Liebe suchen oder schnelle Bekanntheit haben wir genauer unter die Lupe genommen.

Die diesjährige Bachelorette Melissa Damilia (25) hat die Qual der Wahl. Aus 20 Single-Männern darf sie sich ihren Mister Right aussuchen. Doch meinen die Rosenwärter es auch alle ernst mit der hübschen Brünetten? In jeder Staffel gibt es immer wieder Kandidaten die nur für Aufmerksamkeit da sind. Wir haben uns die Männer genauer angeschaut und herausgefunden, welche der Kandidaten es vielleicht nicht 100% ernst meinen könnten.

Florian Szupories

Bei Florian sind wir uns nicht so sicher ob er wirklich mit dem ganzen Herzen dabei ist, schließlich hat er bereits TV-Erfahrungen sammeln können. Im März war er Kandidat bei der RTL-Kuppelshow „Take me out“. Tatsächlich wurde er fündig und entschied sich am Ende für die Brünette Alessa. Ob zwischen den beiden mehr lief als ein heißes Limousinen-Date wissen wir nicht. Dennoch ist etwas komisch, denn die Dreharbeiten zur „Bachelorette“ wurden bereits vor Monaten abgedreht. Hat sich der gebürtige Kölner schon vor seiner „Take me Out“ Teilnahme bei der „Bachelorette“ beworben?

Wenn ja wäre das definitiv ein Beweis dafür, dass er neben der großen Liebe auch das Rampenlicht sucht. Ein User kommentiert unter Florians „Take me out“ Foto auf seinem Profil: „Mir stellt sich die Frage, warum du überhaupt teilgenommen hast. Du bist doch sehr gutaussehend und ich glaube nicht, dass du Kontakt-Probleme hast“, diese Frage stellen wir uns tatsächlich auch.

Quelle: instagram.com

Alex Gerard

Auf Instagram hat er fast 10.000 Follower und es sieht so aus als würde Alex eine Instagram-Karriere als Influencer anstreben. Der 31-jährige scheint sich sehr gerne selbst zu präsentieren. Auf seinem Instagram-Profil zeigt er sich in einem engen Muskelshirt und Protz Gucci-Gürtel. Auch auf YouTube ist er aktiv. Dort postet er sich aus verschiedenen Perspektiven im Fitnessstudio. Sucht er jetzt eine Frau fürs Leben oder will er einfach nur seine Instagram- und Youtube-Karriere ankurbeln. Im RTL-Interview plaudert er aus: „Ich werde mich zurecht machen und versuchen, mich auf optimalste Weise zu präsentieren. So kann man sehr vielversprechende Weichen stellen“. Wir sind gespannt ob er uns vom Gegenteil überzeugen kann.

Mehr zum Thema:

Leander Sacher

Bereits in der ersten Folge haben wir erfahren, dass sich Melissa und Leander schon vorher kannten. Ob RTL davon wusste? Es wäre schon ein komischer Zufall wenn, ausgerechnet ein Kandidat dabei ist, der Die Bachelorette schon vorher kannte und dann auch noch ein guter Freund ihres Ex-Freund Richard Heinze ist.

Wenn ja, könnte auch Leander von Melissa als neue Bachelorette erfahren haben? Die Gerüchte tauchten schon Monate vor der Bekanntgabe von RTL auf. Bei seiner Ankunft wirkt er sichtlich angespannt, als wusste er schon was ihn gleich erwartet. Auf Instagram gibt sich der Beauty-Imperium-Gründer nur von seiner besten Seite, auch er liebt es sich in sexy Positionen für seine 13.000 Follower zu präsentieren. Nach Rosen-Anwärter Emre ist er Kandidat mit den meisten Followern. Ein guter Kandidat wäre aber nicht nur wegen seines Aussehens…

Quelle: instagram.com

Galerie

Emre Özcan

Emre sieht mit ganz viel Fantasie aus wie eine Mini-Version von Apache, er selbst sieht sich als neuer Johnny Depp. Die Realität liegt ganz weit entfernt von beiden Männern. Bereits in Folge eins wird klar, Barkeeper Emre ist der Clown der diesjährigen Staffel.

Er ist sich ziemlich sicher: „Ganz Deutschland wird mich feiern!“ Optisch sieht er sich ganz weit vorn und erklärt: „Vom Aussehen her würde ich sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, eine Zehn!“ Der Barkeeper kann reden wie ein Wasserfall und hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Auf Instagram folgen im bereits 13.000 Menschen, auf seinen Bildern von 2018 hat er zwischen 1000 – 2000 Likes. Ob er als Influencer oder Melissas Freund aus der Show gehen möchte bleibt unklar.

Quelle: instagram.com