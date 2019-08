Bachelorette: Vergibt Gerda Lewis ihren nächsten Kuss an Serkan?

Kandidat Serkan Yavuz blieb in der aktuellen „Bachelorette“-Staffel eher im Hintergrund, schaffte es jedoch durch seine sympathische Art immer eine Runde weiter. Nun ist er am Zug und darf auf ein romantisches Einzeldate mit Gerda Lewis (26).

Die Zeit in Griechenland neigt sich dem Ende zu. Noch sind sechs Männer im Rennen um das Herz der Bachelorette. Doch nicht alle von ihnen bekommen die Chance, Gerda bei den Homedates in Deutschland noch intensiver kennenzulernen und sie ihren Familien vorzustellen. Mit welchen Männern wagt Gerda den nächsten Schritt?

Einer geht freiwillig

Um das herauszufinden, lädt die sympathische Junggesellin die verbliebenden Jungs zu einem letzten Gruppendate in Athen ein. Während sie gemeinsam ein Dinner zubereiten, pickt sich Gerda immer wieder einzelne Männer heraus, um noch einmal unter vier Augen mit ihnen sprechen zu können. Keno nutzt seine Chance, der attraktiven Blondine noch einmal nah zu kommen; unweit der anderen küssen sich die beiden. Wie werden die Jungs darauf reagieren?

Nach Einzelgesprächen mit Tim und Keno hofft auch Florian auf etwas Zweit zu zweit und ergreift die Initiative – bekommt von Gerda aber einen Korb: „Ich wollte eigentlich nur ernste Gespräche führen, wo ich noch Gesprächsbedarf hatte“. Was hat das zu bedeuten? Während Florian verunsichert ist und seine Chancen schwinden sieht, ist für Gerda noch alles offen: „Ich würde nicht sagen, dass irgendeiner hier safe ist. Safe ist es erst, wenn die Entscheidung gefallen ist.“

Bevor Die Bachelorette sich endgültig entscheidet, wessen Familien sie bei den Homedates in Deutschland kennenlernen will, darf einer der Männer im Anschluss an das Gruppendate den Abend allein mit Gerda verbringen. Ihre Wahl fällt auf Serkan, der hier seine Chance ergreifen will – aber wird er sie auch nutzen?

„Die Bachelorette“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.