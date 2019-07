„Bachelorette“-Yannic: Bodybuilder und das Problem „Kleiner Penis“

Donnerstag, 18. Juli 2019 21:54 Uhr

Am Mittwochabend startete „Die Bachelorette“ mit Gerda Lewis (26) als Rosenverteilerin. 20 Männer stiegen nach und nach aus dem Auto und versuchen ab sofort das Herz der 26-jährigen zu erobern. Einige Kandidaten stachen jetzt schon aus Masse hervor, wie z.B. Bodybuilder Yannic (22).

Unter den 20 Männern war wirklich alles dabei, von Gaga-Kandidat Harald, der durchweg unverständlich nuschelte und mit seiner Mähne an Toupenico Domenico de Cicco erinnerte, bis hin zum selbstverliebten Kücken Yannic, der einen Proll-Spruch nach dem anderen raushaute. Ein Beispiel? „Ich bumse alle Frauen, aber lieben tue ich nur eine!“

Vor allem sein – wie er selbst sagt, mickriger Penis – stand in den zwei Stunden der Auftaktfolge stets im Vordergrund.

Der passionierte Bodybuilder („Sushi, Shisha, Sauna, Sex“) kennt natürlich die Klischees, die ihn und seinesgleichen ereilen und erklärt trocken: „Kleiner Schwanz ist bei Bodybuildern natürlich immer so. Kann man nix machen.“ Warum auch ein Geheimnis daraus machen, sollte ihn Gerda ranlassen, dann erwartet sie nun keine große Überraschung mehr – im wahrsten Sinne des Wortes. Naja und vielleicht sucht sie ja auch keinen Schrank für’s Bett, sondern einen nicht ganz so breiten Kerl?

So gesteht Yannic-Mausi in der ersten Folge ganz ungeniert weiter: „Es gibt Mädchen, die find ich vom Aussehen her voll hübsch. Aber mein Schwanz findet die nicht gut. Und andersrum gibt es welche, da denke ich ‚geht so‘! Aber dann machen die mich im Bett übel an.“

Das sagt der Experte

Wie dem auch sei – doch ist das wirklich so, haben Bodybuilder immer ein kleines Gemächt?

klatsch-tratsch.de hakte nach bei Sebastian von Kempin, Lifestyle- und Fitnessexperte & Comedian: „Ich denke, das hängt eher damit zusammen, dass die Körper von Bodybuildern sehr groß und massiv wirken – dadurch wirkt der Penis proportional kleiner. Es gibt das Vorurteil, dass die Einnahme von Steroiden oder Anabolika dazu führt, dass der Penis ‚schrumpft’. Das ist nicht so, denn nicht der Penis, sondern der Hoden wird kleiner – das hat mit der Prostata zu tun. Der Penis an sich kann aber nicht schrumpfen, auch nicht in Folge von Steroiden. Jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder hat eines schmuckes Glied.“

Der tapfere Yannic lässt es trotzdem, oder gerade deswegen, im Bett ordentlich krachen, doch der Ärmste hat am Tag der ersten Folge seit vier Tagen keinen Sex mehr gehabt: „Nach vier Tagen kein Sex freue ich mich sehr auf die Bachelorette“, so der 22-jährige. Als sie dann endlich vor ihm steht, platzt er heraus: „Du gefällst mir insgesamt ganz gut, kann man machen.“ Ist das der Beginn einer großen Romanze?

Yannic und Gerda stellen nach einem kurzen Plausch fest: Beide stehen auf Sushi. Doch der Luft- und Raumfahrttechnik-Student erklärt weise: „Wir mögen beide Sushi, ist auch ganz gut, aber ist auch nix, wo man jetzt sagen kann, ‚wir sind jetzt für einander bestimmt‘.“

