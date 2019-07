„Bachelorette“-Yannic: „Habe mehrere Beziehungen, aber es ist noch Platz“

Mittwoch, 24. Juli 2019 13:29 Uhr

Nachdem letzte Woche die große Vorstellungsrunde stattfand, können ab heute die Spiele um Gerda Lewis‘ Herz beginnen. Die „Bachelorette“ versucht in Gruppen- und Einzeldates die Männer besser kennen zu lernen.

Deswegen ruft sie zu einem Wettbewerb auf, bei Poolspielen will sie die Jungs testen. „Ich hab´ mir was überlegt. Und zwar dachte ich, ich teste mal eure Männlichkeit“. Bei Planks, Autoreifenwechsel und Feuer entzünden treten die Männer gegeneinander an – dem Sieger winkt ein Einzeldate bei einem gemeinsamen Abendessen mit der begehrten Junggesellin.

Während sich die meisten Männer richtig ins Zeug legen, gibt Yannic recht schnell auf: „Es lag auch einfach an der Lust. Ich mach´ mich nicht zum Affen für die Frau“. Wie reagiert Gerda auf seinen mangelnden Einsatz?

Yannic beichtet

Während Die Bachelorette Serkan, Oggy, Matin, Keno, Marco und Tim am nächsten Tag zu einem Kirmes-Date einlädt, führen die Jungs Männergespräche am Pool. Dabei sorgen die Beziehungsvorstellungen von Nesthäkchen Yannic für Staunen bei den anderen:

„Du bist nicht nur Hulk. Du bist ein Playboy“, stellt Mudi fest, als Yannic von seinen „2,5“ Freundinnen zuhause berichtet. Doch das Abenteuer „Die Bachelorette“ nimmt der 22-Jährige dennoch ernst: „Ich führe mehrere Beziehungen. Aber es ist immer noch Platz für eine mehr und deswegen bin ich hier.“ Was Gerda wohl zu seinen Beziehungsvorstellungen der etwas anderen Art denkt?

