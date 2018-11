Backstreet Boys: Diese Jungs hatten also schon Sex mit Groupies

Freitag, 23. November 2018 06:37 Uhr

Sieh an, sieh an: Dass die Jungs von den Backstreet Boys richtige Schlitzohren sind, hätte man sich denken können. Jetzt haben sie es sogar selbst bestätigt.

In der Sendung von US-Talklegende Ellen DeGeneres (60) stellte die quirlige Moderatorin der Herrenrunde genau die Fragen, die man sonst nie von den Herrschaften zu Ohren bekommt, aber doch gerne gewusst hätte.#

Über den Wolken

So spielte Ellen mit den Backstreet Boys ein lustiges Spiel, in dem es von der ersten Sekunde an gleich zur Sache ging: Sex mit Groupies? Bis auf Kevin – wohl schon bei allen Herren ein Thema gewesen. Auch Sex im Flugzeug wollen zwei davon gehabt haben: Brian und AJ haben sich nach eigenen Angaben also schon über den Wolken vergnügt. Wer hätte das gedacht?