“Bauer sucht Frau”-Antonia meldet sich nach Fake-Vorwürfen zu Wort

02.03.2021 16:37 Uhr

In der letzten Staffel von "Bauer sucht Frau" sorgten Rekord-Bauer Patrick und seine Antonia für jede Menge Wirbel und auch dem Staffel-Finale bleibt das Paar weiterhin im Gespräch.

Es war ein nervenaufreibendes Hin und Her in der jüngsten „Bauer sucht Frau„-Staffel. So konnte sich der attraktive Jungbauer Patrick nicht zwischen seinen drei Hofdamen entscheiden. Woraufhin die schöne Antonia freiwillig aus der Sendung ausstieg, weil sie keine Lust auf den direkten Konkurrenzkampf mit den anderen Teilnehmerinnen hatte, so die Erklärung der Blondine.

Liebe oder Fame? Die Fans sind misstrauisch

Schon von der ersten Sekunde an wurden ihre tatsächlichen Motive von einem Großteil der Zuschauer infrage gestellt, die nicht so ganz wussten, ob Antonia wegen der großen Liebe oder wegen dem Fame in der Sendung war. Auffällig: Kurze Zeit nach ihrem Datingshow-Ausstieg vertrieb Antonia plötzlich einen Erotik-Kalender mit Bildern von sich in einer Brauerei. Eine Aktion, die offensichtlich von langer Hand geplant sein musste.

Für viele Fans der Show ein Beweis, dass die 20-Jährige sich durch die Show wohl Bekanntheit und vielleicht ein neues Leben als Influencerin erhoffte. Und tatsächlich: Mit wesentlich mehr Followern bei Instagram veranstaltet die Blondine nicht nur total Influencer-Like Fragerunden mit Fans, sondern bewirbt auch Produkte und verteilt Rabatt-Codes. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt …

Ein überraschendes Happy End

So staunten die Fans nicht schlecht, als nach dem Staffel-Ende herauskam, dass Bauer Patrick sich nach Drehschluss nicht für die eigentliche Gewinnern Julia, sondern für die längst ausgeschiedene Antonia entschieden hatte. Man habe auch nach ihrem Ausstieg Kontakt gehalten und sich irgendwann verliebt, so die beiden.

Seither präsentiert das Paar in den sozialen Netzwerken öffentlich sein Glück. So verbringt Antonia aktuell viel Zeit bei ihrem Patrick in Konstanz und plane angeblich sogar nach Baden-Württemberg zu ziehen. Trotzdem finden sich im Netz noch immer viele Stimmen, die die Liebesbeziehung für einen Fake halten.

„Wer das immer noch denkt, hat doch einen Knall“

So postete ein Fotograf, der das Paar schon häufiger vor der Linse hatte, in einer richtig oder falsch-Fragerunde ein Zitat eines Users, der die These „Patrick und Antonia sind ein Fake-Paar“ aufstellte. Diese Behauptung kommentierte der Fotograf mit den Worten: „Wer das immer noch denkt, hat doch einen Knall.“ Dieses klare Statement repostete Antonia und packte noch lachende Smileys und zwei Affen dazu, die sich die Augen zuhalten. Ob dieses Statement und der Repost misstrauische Fans von ihrer aufrichtigen Liebe überzeugen kann? Wer weiß …

Jedenfalls soll das Paar eine gemeinsame Zukunft mit weiteren TV-Projekten planen. So postete Antonia erst unlängst, dass man nochmals etwas mit dem Team von „Bauer sucht Frau“ drehe: „Wir drehen ja morgen nochmal für RTL und deswegen wollte ich euch auch noch vorwarnen.“ (DA)