Bauer sucht Frau: Das große Hochzeits-Special

Dienstag, 25. Dezember 2018 18:04 Uhr

Bei „Bauer sucht Frau“ standen in diesem Jahr die Zeichen ganz auf Hochzeit. Gleich sechs Mal haben in diesem Jahr die Hochzeitsglocken geläutet: Benny, Roland, Jörg, Gottfried, Swen und Gerald haben 2018 JA gesagt! Damit haben seit der ersten „Bauer sucht Frau“-Staffel 28 Paare geheiratet.

Gerald und Anna haben im Anschluss an ihre beiden Hochzeiten romantische Flitterwochen in Lappland verbracht. „Wir wollten nach den schönen, aber auch stressigen Monaten rund um unsere Hochzeiten und meine Auswanderung einfach nur noch eins: RUHE und Zweisamkeit!“, erklärt Anna die Wahl des Urlaubszieles. „Und ich mag es gerne in Länder zu fahren, die nicht so heiß sind wie Namibia“, ergänzt Gerald.

Auch Benny und Nadine haben sich getraut. Benny erinnert sich gerne an die Zeremonie zurück und sagt gegenüber RTL: „Ich werde den Moment, als meine wunderschöne Nadine in der Kirche auf mich zugeschritten kam, nie vergessen. Und auch unser Eheversprechen, war unbeschreiblich schön und für mich sehr emotional.“

Und auch seine Nadine kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus und erklärt: „Ich habe einfach nur große Freude gespürt, dass Benny nun vor Gott mein Ehemann wird und gedacht, Träume können doch wahr werden.“

Die Zwei haben außerdem auch schon einige Pläne für die Zukunft, auch Kinder gehören dazu: „„Ich habe gerade ein paar Operationen hinter mir, hoffen aber, dass alles gut wird und wir bald Nachwuchs bekommen. Wenn das nicht klappt, wollen wir Pflegekinder aufnehmen. Aber erst Mal komplettieren wir unser Glück mit einem Hund, den wir im Frühjahr auf unseren Hof holen wollen. Aber natürlich steht über allem: Wir wollen zu zweit ein glückliches Leben führen!“

„Bauer sucht Frau – Die schönsten Hochzeiten des Jahres“ am 25./26. Dezember 2018, jeweils 19.05 Uhr auf RTL.