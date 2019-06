„Bauer sucht Frau“: Das sind die neuen Granaten (1)

Donnerstag, 6. Juni 2019 20:46 Uhr

Am Pfingstmontag zeigen sich die Neuen! Denn da stellt RTL die 13 liebeshungrigen Landwirte der kommenden „Bauer sucht Frau„-Staffel vor. Moderatorin und Chef-Kupplerin Inka Bause (50) hilft dabei zum Beispiel der possierliche Pferdewirt Burkhard (45) unter die Haube zu bekommen. Wir stellen den jungen Mann schon heute vor!

Burkhard lebt allein auf seinem idyllischen Pferdehof in Ostfriesland. Hier kümmert er sich liebevoll um 15 Pferde und 10 Ponys. Immer an seiner Seite: Hund Ben. Burkhard lebt zwar allein auf dem Hof, besucht seine Eltern und seine Schwester aber beinahe täglich. „Wir helfen uns viel und haben alle ein gutes Verhältnis. Familie ist mir sehr wichtig.“

In seiner Freizeit geht der 45-Jährige gern ins Kino, macht ausgedehnte Spaziergänge am Deich oder trifft sich mit seinen Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr. Seit vier Jahren ist der 1,80m große Landwirt allein, wünscht sich aber nichts sehnlicher als wieder eine Frau an seiner Seite.

„Sie soll ehrlich sein, humorvoll, dass man auch mit ihr lachen kann. Aber sie soll es ernst mit mir meinen.“ Wenn sie außerdem noch backen könne, hat sie gute Chancen, das große Herz des Ostfriesen im Sturm zu erobern. Klingt dich nicht sehr anspruchsvoll Mädels, oder? Also dann mal ran an den Mann!

Interessierte Frauen, die einen der 13 Bauern aus der kommenden Staffel kennen lernen möchten, können sich ab sofort per E-Mail an bauersuchtfrau@rtl.de bewerben. „Bauer sucht Frau“ kommt am Pfingstmontag um 19:05 Uhr auf RTL.

