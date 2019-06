„Bauer sucht Frau“: Das sind die neuen Granaten (3)

Sonntag, 9. Juni 2019 18:42 Uhr

Am Pfingstmontag geht’s in eine neue Runde. Denn da stellt RTL 13 neue liebeshungrigen Landwirte der kommenden „Bauer sucht Frau„-Staffel vor, die angeblich auf der Suche nach einer neuen Liebe sind. Chef-Kupplerin Inka Bause (50) hilft dabei den Burschen, endlich unter die Haube zu bekommen. Wir stellen die Herrschaften vor. Hier kommen weitere sechs.

Christopher (30) aus Niedersachsen

Christopher bewirtschaftet zusammen mit seinen Eltern Lieselotte (68) und Günther (69) 35ha Grün- und Ackerland und versorgt liebevoll 70 Milchkühe und Rinder. Der 30-Jährige hat den Hof vor vier Jahren von seinen Eltern übernommen – damit ist ein Kindheitstraum für den Niedersachsen in Erfüllung gegangen. Christopher geht ganz in seiner Arbeit auf, deshalb blieb für die Liebe bisher keine Zeit: Seit 15 Jahren ist er nun schon allein. „Blond wäre schön. Ich brauche aber kein Model mit Highheels oder so. In den Kuhstall braucht sie auch nicht, wenn sie das nicht möchte.“

Viel wichtiger ist dem nur 1,69m kleinen Landwirtchen eine tierliebe, aufgeschlossene und fröhliche Partnerin, mit der er Haus und Hof teilen kann.

Henry (49) aus Niedersachsen

Mit seiner Alpakazucht hat sich Henry einen Traum erfüllt: „Die Faszination zu den Tieren war schon immer da, die Ausstrahlung, die Ruhe, du guckst denen ins Gesicht, die lachen immer.“ Angefangen hat 49-Jährige vor 16 Jahren mit vier Alpakas, inzwischen besteht die Zucht aus 50 Tieren. Nach getaner Arbeit entspannt der 1,80m große Landwirt gern beim Shoppen oder in seinem Wasserbett. Das möchte er allerdings gerne wieder mit einer Partnerin teilen und nicht mehr alleine durchs Leben gehen: „Ich habe hier etwas aufgebaut, es ist alles bereit und dann wache ich morgens auf und niemand ist da, mit dem ich das teilen kann.“

Seine Traumfrau sollte etwa zwischen 30-48 Jahre alt sein und wie Henry Spaß am Leben auf dem Land haben. Und vielleicht erfüllt sich eines Tages sein größter Wunsch: endlich zu heiraten.

Kai (41) aus Hessen

Bei Kai liegt die Landwirtschaft in den Genen: Schon sein Großvater hatte einen Bauernhof, den der Hesse vor 22 Jahren übernahm. Noch betreibt der gelernte Landwirt seinen Hof als Nebenerwerb, hofft aber, seinen Haupterwerb daraus machen zu können. Besonders angetan haben es dem 41-Jährigen die Maschinen: „Technik ist meine große Leidenschaft, da bin ich von den Maschinen her am Puls der Zeit.“ Kai ist sehr sportlich, er geht gerne schwimmen, joggen, Ski- und Radfahren oder unternimmt etwas mit seinem Sohn Pascal (16). Zur Ruhe kommt Kai bei einem ausgiebigen Bad in seinem Whirlpool. In diesen ruhigen Momenten wird ihm besonders bewusst, wie sehr er sich wieder eine Partnerin an seiner Seite wünscht.

Kai ist es wichtig, dass seine Zukünftige das Landleben und seinen Sohn akzeptiert und Familiensinn hat. Denn er kann sich gut vorstellen, „zu heiraten, sich um Nachwuchs zu kümmern, einfach glücklich zu sein.“

Martin (28) aus NRW

Martin lebt mit seinen Eltern auf einem großen Bauernhof, der bereits seit vier Generationen in Familienbesitz ist. Auf 60ha Grün- und Ackerland hält der Münsterländer 150 Rinder und 40 Milchkühe. Seine größte Leidenschaft sind Landmaschinen, die er als selbstständiger Lohnunternehmer auf anderen Höfen einsetzt. Auch in seiner Freizeit spielen Maschinen eine Rolle, denn Martin fährt Autocross-Rennen. Daher ist dem 1,80m großen Landwirt besonders wichtig, dass seine Zukünftige „Bock auf Maschinen und Tiere hat.“ Knapp zwei Jahre ist Martins letzte Beziehung nun her. Den Glauben an die Liebe hat er aber nicht verloren. „Es ist einfach an der Zeit – die Lebensuhr tickt und ich möchte ja auch eine Familie gründen.“

Die Frau an Martins Seite sollte zwischen 23 und 32 Jahre alt sein und darf auch gern etwas mehr Temperament haben. „Manchmal brauch ich einfach eine, die auch mal eine Ansage macht.“

Michael (30) aus Bayern

Im Frankenland lebt Michael mit seinen Eltern Christine (56) und Werner (59) auf einem Hof. Zusammen mit seinem Vater kümmert sich der 30-Jährige um den Hof und betreibt im Haupterwerb einen Garten- und Landschaftsbau. Michael träumt davon, demnächst sein eigenes Haus zu bauen, in dem er dann mit seiner Traumfrau und den gemeinsamen Kindern leben kann. In seiner Freizeit macht der fürsorgliche Bayer gerne Wellness und entspannt in der hofeigenen Sauna.

Der 1,77m große Mittelfranke ist auf der Suche nach einer großen Frau mit langen Haaren, die unternehmungslustig und spontan ist. Michael ist durch und durch Familienmensch, deshalb ist es ihm besonders wichtig, dass seine neue Partnerin auch seine 2 Jahre alte Tochter ins Herz schließt. „Meine Tochter ist mein Leben und ich tu alles für sie. Aber natürlich wird es wieder Zeit für eine neue Partnerschaft, ich möchte eine Frau, die für immer an meiner Seite bleibt.“

Übrigens: Interessierte Frauen, die einen der 13 Bauern aus der kommenden Staffel kennen lernen möchten, können sich ab sofort per E-Mail an bauersuchtfrau@rtl.de bewerben. „Bauer sucht Frau“ läuft am Pfingstmontag um 19:05 Uhr auf RTL.