„Bauer sucht Frau“: Das sind die neuen Granaten – Carlo (2)

Samstag, 8. Juni 2019 19:21 Uhr

Wenn am Pfingstmontag ab 19.05 Uhr bei RTL wieder die Hochzeitsglocken läuten, träumen 13 liebeshungrige Landwirte noch von ihrem großen Herzensglück: Neben der romantischen Mittelalterhochzeit von Milchbauer Norbert und seiner Petra (die Beiden lernten sich 2015 in der Show kennen und lieben) stellt Inka Bause bei „Bauer sucht Frau“ – Die neuen Bauern vor, die 2019 die Liebe des Lebens finden möchten.

Im Nordosten von Luxemburg lebt Bauer Carlo (50) zusammen mit seiner Tochter Nicole (17) und seinem Sohn Benni (14). Nicole wird den Hof eines Tages übernehmen, hilft aber heute schon fleißig, die 50ha Grün- und Ackerland zu bestellen und das Milchvieh zu versorgen.

Sie sollte Tiere lieben

Familiärer Zusammenhalt ist dem 1,80m großen Luxemburger enorm wichtig und Carlo wünscht sich, dass die neue Frau an seiner Seite diese Eigenschaft teilt. Sie sollte außerdem tierlieb sein, denn der Landwirt hat eine sehr enge Bindung zu all seinen Vierbeinern.

Wenn die Arbeit auf dem Hof erledigt ist, verbringt Carlo Zeit mit seinen Kindern, geht schwimmen, liebt Pferderennen und fährt Autocross. Dennoch kennt der Landwirt auch Momente der Einsamkeit: „Ich bin seit drei Jahren allein und vermisse nicht nur Gespräche, sondern auch Zärtlichkeiten, einen Kuss, Umarmungen, denn das gehört im Leben dazu.“

Interessierte Frauen, die einen der 13 Bauern aus der kommenden Staffel kennen lernen möchten, können sich ab sofort per E-Mail an bauersuchtfrau@rtl.de bewerben. „Bauer sucht Frau“ kommt am Pfingstmontag um 19:05 Uhr auf RTL.