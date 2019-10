„Bauer sucht Frau“: Inka Bause über die neue Staffel

Seit 14. Staffeln hilft Moderatorin Inka Bause Single-Bauern in Liebesdingen auf die Sprünge und das ziemlich erfolgreich. Es sind schon einige glückliches „Bauer sucht Frau“-Paare aus der Kuppelsendung hervorgegangen.

Nun startet am kommenden Montag die 15. Staffel „Bauer sucht Frau“ und auch diesmal hat Inka Bause einige leckere Landwirte im Gepäck, die allesamt auf der Suche nach der großen Liebe sind, gegenüber RTL verrät sie: „Wir haben den ersten Bauern aus Paraguay dabei, wir haben den längsten Bauern dabei, er ist 2,11 Meter. Wir haben das erste Mal Alpakas dabei.“

In den letzten Jahren hat sich viel getan, die Bauern sind moderner geworden, erklärt Inka: „Wenn ich auf 15 Jahre zurückblicke, ich werde ja immer gefragt, wenn ich an die Bauern der ersten Staffel denke und an die Bauern der 15. Staffel, das hat sich unglaublich geändert. Der Bauer 2019 ist online unterwegs, ist auf Social Media unterwegs, verlässt den Hof und zieht in die Welt. Wenn man das der ersten Staffel vergleicht, dann ist das schon unglaublich.“

Wie eine Familie

Aber auch die Damen, die sich bei den Bauern bewerben, haben sich verändert: „Die werden immer hübscher, immer attraktiver, immer wortgewandter, immer cleverer“, so Bause.

Auch wenn nicht immer jeder Bauer die große Liebe findet, ist allein die Teilnahme an diesem Format immer ein großes Abenteuer. Denn nicht nur die Bauern und ihre Frauen verstehen sich gut, auch zwischen den Landwirten entwickeln sich echt Freundschaften.

Inka plaudert aus: „Hauptsache die Bauern verlieben sich, es wird geheiratet und Kinder gekriegt. Und auch wenn sie sich nicht verlieben, sie haben eine unglaublich schöne Zeit. Selbst wenn sie keine Frau gefunden haben, ist die Community da. Wir sind eine ganz große „Bauer sucht Frau“-Familie. 30 Hochzeiten, 20 Kinder, eine Moderatorin, tolle Bilanz.“

Start der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel am 14. Oktober auf RTL.