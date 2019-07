„Bauer sucht Frau International“: Martha gibt Gas

Montag, 8. Juli 2019 18:50 Uhr

Das Spin-Off „Bauer sucht Frau“-International geht heute Abend in die dritte Runde. Diesmal fliegen in Australien auf der Ranch von Cowboy Rainer die ersten Funken und es kommt zu Eifersüchteleien. Hofdame Martha übt sich derweil in Südafrika mit eher mäßigen Erfolgen im LKW-Fahren und gibt Gas – zu viel Gas.

Hoch motiviert startet die 37 Jahre junge Dame den LKW und folgt brav den Instruktionen von Viehzucht-Bauer Rüdiger, der in Liebesdingen offenbar nur überschaubare Erfahrungen vorzuweisen hat. In Sandalen säuft sie den LKW im ersten Versuch direkt ab. Dann klappt es gut, doch plötzlich rollt das Auto einfach los. „Martha hätte fast ein Unfall gebaut. Es wird gesagt, dass Frauen so gefühlvoll sind. Aber dann fragt man sich, ob die Männer nicht doch mehr Gefühle haben“, erklärt Rüdiger. Was für ein Scherzkeks!

So ergeht es den anderen

Mitbewerberin Kira (32) nutzt derweil die Gunst der Stunde und horcht Rüdigers Mama über den 38-Jährigen aus. Was wird sie über ihren Sohn ausplaudern? In Costa Rica darf sich Gabriele mit Tom beim Kaffeerösten versuchen, während Siglinde mit einer Erkältung das Bett hüten muss.

Was gibt’s heute sonst noch zu sehen? In Kanada wird Bauer Freddy von seinen zwei Damen kulinarisch verwöhnt. Stefans Hofdamen werden in Namibia mit den wilden Seiten des Landes konfrontiert: Eine Cobra im Garten jagt den Bewerberinnen einen gehörigen Schrecken ein. In Chile hat der 34-jährige Marco ein großes Hoffest geplant und spannt seine zwei verbliebenen Favoritinnen in die Vorbereitungen ein.

Rund 3,92 Millionen Zuschauer waren letzten Monat bei der globalen Liebessuche dabei. „Bauer sucht Frau“-International heute um 20:15 Uhr auf RTL.