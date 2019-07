„Bauer sucht Frau International“: Rainer von einer Pechsträhne verfolgt

Montag, 1. Juli 2019 19:18 Uhr

„Bauer sucht Frau International“ geht heute in die zweite Runde. Farmen Rainer darf heute seine Damen kennenlernen. Eigentlich! Doch statt Bauer sucht Frau steht eher Pleiten, Pech und Pannen auf dem Programm.

Erst kommen nur zwei Damen an, dann ist auch noch das Gepäck unterwegs verloren gegangen und zu guter Letzt bleibt auch noch Rainers Auto stehen. Ob der 61-jährige Cowboy hier das Ruder wohl noch mal rumreißen kann?

Wie ergeht es den anderen?

In Südafrika werden Rüdigers Bewerberinnen von Inka persönlich auf den Hof chauffiert, damit auch ja keine unterwegs verloren geht.Am anderen Ende der Welt in Costa Rica dürfen sich Toms Bewerberinnen in traditionelle Gewänder werfen und die costa-ricanische Kultur hautnah erleben.

Nach einer Tour auf dem Ochsenkarren verabschiedet sich der sympathische Kaffeebauer am Abend von seiner ersten Bewerberin und auch bei Freddy in Kanada muss heute eine Dame schon wieder den weiten Heimweg antreten. Stefan kann in Namibia endlich seine drei Favoritinnen in Empfang nehmen und auch seine Mama will sich persönlich ein Bild von den Damen machen.

In Chile führt Marco ausführliche Gespräche mit seinen Auserwählten, denn auch der 34jährige wird sich heute bereits von der ersten seiner drei Hofdamen verabschieden müssen.

„Bauer sucht Frau International“ heute um 20:15 Uhr auf RTL.