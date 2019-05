Bauer sucht Frau: Narumol in Tränen – Wiedersehen mit Vater und Sohn

Donnerstag, 30. Mai 2019 17:13 Uhr

Naurmol völlig in Tränen aufgelöst. Was ist nur mit der Frau von Bauer Josef los? Eine Reise gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Jorafina (7) und Jenny (20) sowie Ehemann Josef (58) in ihre Heimat Thailand wird, für die lebenslustige 53-Jährige zur emotionalen Achterbahnfahrt.

Der eigentliche Grund für die Reise ist die Einladung zu einer Audienz der thailändischen Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn. Eine große Ehre für Narumol und ihre Familie. Doch die ganz großen Gefühle übermannen die gebürtige Thailänderin wegen ihrer Familie. In Bangkok trifft sie zuerst ihren Vater Somphoth (76). „Ich habe meinen Papa zwei Jahre nicht gesehen. Die Sehnsucht ist riesengroß. Ich bin sehr aufgeregt und sehr glücklich“, gesteht Narumol.

Und als ihr der 76-Jährige unter Tränen gesteht, dass Narumol die einzige Tochter ist, auf die er stolz ist, gibt es für sie kein Halten mehr. Weinend lehnt sie sich an seine Brust: „Er hat heute das erste Mal zugegeben, dass er stolz auf mich ist! Mein Herz hat geblutet. Ich liebe meinen Papa!“

Wiedersehen mit ihrem Sohn

Auch das Wiedersehen mit ihrem ältesten Kind, Sohn Jack (37), wird Narumol für immer in Erinnerung bleiben. „Ich liebe alle meine Kinder über alles. Mein Sohn ist zwar schon erwachsen, aber er bleibt für immer mein Kind. Er wohnt so weit weg von uns, er fehlt mir sehr.“ Auf der Ferieninsel Koh Samui können sie zum ersten Mal nach 15 Jahren gemeinsam den Geburtstag ihres Sohnes feiern.

Zu seinem Ehrentag gibt es Torte, ein Geburtstagsständchen und ganz viel Spaß am Strand – aber auch viele Freudentränen bei der Dreifachmutter: „Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich war, mit Jack seinen Geburtstag zu feiern. Das ist der glücklichste Moment in meinem Leben überhaupt. Alle meine Kinder zusammen, Josef ist dabei. Wir sind alle glücklich zusammen!“

Jack, der auch ein ganz enges Verhältnis zu seinen Halbschwestern und seinem Stiefvater hat, geht es genauso: „Ich freue mich jedes Mal sehr, wenn sie alle kommen. Dass sie zu meinem Geburtstag kommen, ist das größte Geschenk! Familie ist alles. Dieser Geburtstag war etwas ganz Besonderes.“ Auch Josef ist gerührt: „Da geht mir das Herz auf, wenn wir gemeinsam zusammensitzen. Das ist traumhaftes, pures Familienglück. Narumol ist glücklich, wenn alle ihre Kinder zusammen sind. Ich sehe, wie sie aufblüht. Das freut mich so sehr für sie. Das ist so toll!“

