„Bauer sucht Frau“: So machen diese Kult-Paare Urlaub

Montag, 19. November 2018 19:47 Uhr

Endlich Urlaub: Für einige der „Bauer sucht Frau„-Kandidaten geht es auf große Reise. Was sie da so erleben, gibt es heute ab 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.

Bruno und Anja holen sieben Jahre nach der Hochzeit endlich ihre Flitterwochen nach und tauschen in Dubai Trecker gegen Kamel. In Schottland testen die Schäfer Rainer und Heinrich gemeinsam, ob sie sich im Umgang mit Kilt und Dudelsack auch geschickt anstellen. Und Josef und Narumol reisen mit Tochter Jorafina auf Shoppingtour nach Bangkok und besuchen die Affenstadt Lopburi.

Flitterwochen mit 7-jähriger Verspätung!

„Wir sind jetzt sieben Jahre verheiratet und es hat irgendwie nie gepasst eine Hochzeitsreise durchzuführen. Als Bauer muss ich immer da sein für die Tiere. Da gibt es kein Wochenende, kein Feiertag. Jetzt habe ich es aber organisiert, dass wir mal wegkönnen. Für mich ist diese Reise meine erste Fernreise. Ich bin dann das erste Mal außerhalb von Europa. Also etwas ganz neues für mich. Aber das haben wir uns verdient“, erklärt Bruno vor der Abreise nach Dubai.

„Es waren sieben traumhafte Jahre. Anja ist meine Traumfrau. Mein ganz großer Schatz.“ Anja: „Ich war ja noch nie mit Bruno im Ausland und noch nie auf einer richtigen Reise. Das werden wunderbare Tage, die wir bestimmt nie vergessen. Mit Bruno zusammen zu sein ist immer noch wie im Traum. Einfach wunderschön.“

Narumol im Shoppingfieber

Narumol, Josef und Jorafina reisen mit zwei vollen und einem leeren Koffer nach Bangkok. „Ich muss ganz viele Stoffe und Utensilien für meine Dirndlkollektion kaufen. Da brauche ich ganz viel Platz. Wenn ich in Bangkok bin, möchte ich am liebsten die ganze Stadt kaufen. Das muss ich mich immer sehr zusammen reißen, damit ich nicht so viel einkaufe.“

Josef: „Es ist immer schön für ein paar Tage mal vom Bauernhof wegzukommen. Und mit Jorafina und Narumol in den Urlaub zu fahren, ist einfach das Schönste im Jahr, was man eigentlich machen kann.“