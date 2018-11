„Bauer sucht Frau“: Traumhochzeit von Gerald & Anna kommt ins TV

Donnerstag, 15. November 2018 19:06 Uhr

Sie gelten für viele als DAS Traumpaar von „Bauer sucht Frau“: Landwirt Gerald (33) und seine Anna (28) sind Crazy in Love und lassen sehr bald die Welt daran teilhaben: Bei ihrer Traumhochzeit am 10. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL.

Sie haben sich gesucht und gefunden. Jetzt haben sich Anna und Gerald ein Jahr nach ihrem Kennenlernen „für immer“ verbunden und das mit der Welt teilen. Die ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer haben zwar schon vor einigen Monaten geheiratet, aber sie wollen ihren schönsten Tag mit ihren Fans und allen Neugierigen teilen. Naja und RTL will die Erfolgsstory ja auch fortschreiben. Dazu schrieben die beiden bei Instagram: „Wir freuen uns riesig…“

Doppelt hält besser

Ganz nach dem Motto „Doppelt hält besser“ haben die zwei in Annas Heimat Polen und bei Gerald in Namibia geheiratet. Beide Events waren so prunkvoll und romantisch, dass RTL die Highlights dieser Fests der Liebe zeigt. Ihre Fans sind schon jetzt total aus dem Häuschen. So schreibt einer: „Ich freue mich riesig darauf!“ ein anderer schreibt: „Was für eine schöne Braut. Ich kann es gar nicht abwarten.“

Vielleicht gibt es demnächst ja noch mehr Bauern-Traumhochzeiten im TV, denn aktuell läuft die aktuelle Staffel von „Bauer sucht Frau“ in vollem Gange. Und da formatieren sich gerade auch schon die ersten Traumpaare, die durch Inka Bauses (49) Kuppel-Show den Partner für Herz und Hof gefunden haben.