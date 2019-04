„Bauer sucht Frau“: Vollblut-Bauer Stephan und Steffi heiraten

Sonntag, 21. April 2019 21:23 Uhr

Zwölf Landwirte wollten 2018 in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ die große Liebe finden. Acht Monate nach dem Kennenlernen auf dem großen Scheunenfest und der gemeinsamen Hofwoche präsentiert Inka Bause, was es auf den Höfen Neues gibt.

Stephan und Steffi machen Nägel mit Köpfen. Weihnachten hat der bayerische Landwirt seiner großen Liebe einen Heiratsantrag gemacht. Im Frühjahr ist die Friseurmeisterin dann zu ihrem Verlobten gezogen. „Vorher war das ein Chaos, weil wir 800 Kilometer auseinander gewohnt haben. Einmal im Monat haben wir uns nur gesehen, und das war einfach scheiße. Jetzt habe ich sie jeden Tag bei mir und das ist einfach etwas Schönes!“

Große Hoffnungen

Nun steht der Alltag der Verliebten ganz im Zeichen der Einrichtung der gemeinsamen Wohnung und der Hochzeitsvorbereitungen. „Dass wir Heiraten finde ich total schön und ich freue mich wahnsinnig darauf. Mit dem Standesamt und der Kirche haben wir schon alles geklärt. Die Einladungen haben wir auch schon fertig“, berichtet Steffi.

Da die Hochzeit in Bayern stattfindet, werden auch so einige typische Hochzeitsbräuche nicht fehlen. Steffi: „Ich habe mir ja einen Bayern ausgesucht und da möchte ich mich auch bayerisch überraschen lassen. Unsere Hochzeit fängt morgens um halb zehn mit einem Weißwurst-Frühstück an. Und dann gibt es das Brautverziehen.“

Doch was ist das? „Da wird die Braut geklaut und dann muss der Bräutigam die Braut auslösen“, erklärt Stephan. „Ich hoffe schon, dass die Hochzeit der schönste Tag unseres Lebens wird und wir eine glückliche, kinderreiche Ehe führen werden.“

