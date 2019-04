„Bauer sucht Frau“: Was wurde aus Rinderzüchter Jörn und Oliwia?

Montag, 22. April 2019 18:05 Uhr

Zwölf Landwirte wollten 2018 in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ die große Liebe finden. Acht Monate nach dem Kennenlernen auf dem großen Scheunenfest und der gemeinsamen Hofwoche präsentiert Inka Bause, was es auf den Höfen Neues gibt.

Auch Oliwia und Jörn haben große Zukunftspläne. Die gebürtige Polin hat sich im letzten halben Jahr sehr gut in Namibia und auf Jörns Farm eingelebt. „Ich bin gut hier in Namibia angekommen. Eine halbe Namibierin bin ich vielleicht noch nicht, aber ein Viertel bestimmt“, erklärt die Übersetzerin, die ihren Job auch aus ihrer neuen Heimat ausüben kann.

„Ich bin der glücklichste Mann der Welt“

„Oliwia passt sehr gut auf die Farm und in meine Familie. Ich bin wirklich der glücklichste Mann der Welt“, so Jörn strahlend. Gemeinsam verwirklicht sich das Paar nun den Wunsch nach einem eigenen Wohnhaus. Die Planung hat Oliwia in die Hand genommen und die Grundmauern stehen schon. Einem gemeinsamen Leben steht nun nichts mehr im Wege.

„Wenn ich daran denke, dass wir die nächsten 50 Jahre miteinander verbringen, also bis dass der Tod uns scheidet, das macht mich sehr glücklich!“, so Oliwias romantische Liebeserklärung. Jörn könnte glücklicher nicht sein: „Was ich mir jetzt noch am meisten wünsche ist zum Einen, dass das Haus fertig wird und wir dann auch heiraten und viele Kinder kriegen.“

Heute Abend schaut Inka Bause ab 19:05 Uhr bei ihren Bauern nach dem Rechten in: „Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen“.