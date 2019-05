Beatrice Egli: Alles über ihre Kuppel-Show „Schlager sucht Liebe“

Mittwoch, 22. Mai 2019 22:15 Uhr

Beatrice Egli (30) spielt Amor: In ihrer neuen Kuppel-Sendung „Schlager sucht Liebe“ hilft sie sechs liebeshungrigen Schlagersängern das Liebesglück zu finden. Sechs Sänger und Sängerinnen haben nach einem Aufruf jeweils 2 Frauen bzw. Männer zu sich nach Hause eingeladen.

In bekannter „Bauer sucht Frau“-Manier wird geflirtet was das Zeug hält. In sechs spannenden Wochen lernen die Singles den Alltag der Schlagersänger zwischen Proben, Promotion und Privatleben kennen. Fliegen erste Funken bei gefühlvollen Aufnahmen im Tonstudio? Oder kommt Eifersucht auf, wenn der Künstler von seinen Fans belagert wird?

Sie freut sich über die neue Aufgabe

Beatrice Egli freut sich, dass sie Amor spielen darf: „Von der ersten bis zur letzten Folge ist es etwas Besonderes. Diese Sendung hat so viel Charme, Liebe und jeder „Liebe-Suchende“ seine Besonderheiten, da möchte man nicht aufhören zu schauen. So war es auch für mich beim Moderieren, jeder Tag hätte endlos sein können, weil es so spannend, lustig und interessant war.“

Nach traumhaften Dates und romantischen Stunden zu zweit müssen sie sich entscheiden. Welche Dame bzw. welchen Herrn möchten sie noch besser kennen lernen? Wer lässt die Herzen der zumeist unbekannten Schlagersänger höher schlagen und mit wem könnten sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen?

Das sind die Singles

Oliver Frank (54), Schlagersänger aus Göttingen

Denny Schulze alias Denny Fabian (35), Popschlagersänger aus Düren (bei Köln)

Gerda Gabriel (62), volkstümliche Schlagersängerin aus Thüringen

Marion Möhlich alias Marry (36), Partyschlagersängerin aus dem Westerwald

Tim Bibelhausen alias Tim Toupet (46), Partyschlagersänger aus dem Rheinland

Andreas Robitzky (39), Popschlagersänger aus dem Ruhrgebiet

Übrigens, Beatrice Egli ist selbst noch Single. So sollte jedoch ihr Traummann sein: „Ich möchte einen Mann mit sehr viel Humor, damit wir so über alles gemeinsam lachen können und wichtig ist auch, über sich selbst lachen zu können. Ich mag es, wenn er Charme hat, mit dem er mich immer wieder verzaubern kann und er einen Sinn für Romantik, und das auch im Alltag, hat. Ich möchte mit ihm offen über alles reden können. Wichtig ist auch Leidenschaft, Wille, Ehrgeiz und Ehrlichkeit und, dass wir uns lieben so, wie wir sind und auch beide so sein können wie wir sind.“

„Schlager Sucht Liebe“ ab 16. Juni 2019 um 19:05 Uhr auf RTL – insgesamt werden 6 Folgen ausgestrahlt.