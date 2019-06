Beatrice Egli: So sollte ihr Traummann sein

Sonntag, 16. Juni 2019 17:22 Uhr

Ab Sonntag wird Beatrice Egli (30) Amor spielen und liebeshungrigen Schlagerstars helfen, die große Liebe zu finden. In „Schlager sucht Liebe“ will Beatrice Schlagerstars verkuppeln und freut sich schon auf ihre neue Aufgabe.

Gegenüber RTL erzählt sie: „Von der ersten bis zur letzten Folge ist es etwas Besonderes. Diese Sendung hat so viel Charme, Liebe und jeder „Liebe-Suchende“ seine Besonderheiten, da möchte man nicht aufhören zu schauen. So war es auch für mich beim Moderieren, jeder Tag hätte endlos sein können, weil es so spannend, lustig und interessant war.“

Offiziell ist Beatrice Egli selbst Single, ist privat aber eher zurückhalten, wie sie gesteht: „Ich bin, was mein Liebesleben angeht, in all meinen Liedern sehr offen. Was ich fühle, was ich denke, was ich erlebt habe. Jedoch alles, was über die Musik hinausgeht, zurückhaltend und mag es, wenn es privat bleibt. Als Schauspielerin würde ich sehr gerne in einer TV-Romanze bzw. einer Verfilmung eines Liebesromans mitspielen, da habe ich noch große Träume.“

Darauf steht Beatrice

Wie ihr Traummann sein sollte, verriet sie auch: „Ich möchte einen Mann mit sehr viel Humor, damit wir so über alles gemeinsam lachen können und wichtig ist auch, über sich selbst lachen zu können. Ich mag es, wenn er Charme hat, mit dem er mich immer wieder verzaubern kann und er einen Sinn für Romantik, und das auch im Alltag, hat. Ich möchte mit ihm offen über alles reden können. Wichtig ist auch Leidenschaft, Wille, Ehrgeiz und Ehrlichkeit und, dass wir uns lieben so, wie wir sind und auch beide so sein können wie wir sind.“

Das passiert in der ersten Folge

Sechs Schlagerstars suchen nach der großen Liebe. Dazu durften sie zwei Auserwählte zu sich nach Hause einladen, um Zeit miteinander zu verbringen.

Während die Stimmung bei Schlagersänger Tim Toupet und seinen Herzdamen Tanja und Carina bei einem Glas Sekt auf der Terrasse sehr ausgelassen ist, ziehen über Oliver Frank Gewitterwolken auf. Er möchte bei einem Auftritt in Berlin die Chance nutzen, seine zwei Frauen Nanine und Martinha zu beeindrucken. Das läuft leider nicht so gut, denn auf dem Konzertgelände lässt er sie sprichwörtlich im Regen stehen.

Denny Fabian ist währenddessen sehr aufgeregt und schaut sich zusammen mit Beatrice Egli die zwei Frauen an, für die er sich entschieden hat: Saskia und Michelle.

Schlagersängerin Marry zeigt ihrer besten Freundin Vero Videos von Lars und Tino, den Männern, die sie kennenlernen möchte. Nach aufmunternden Worten kann es losgehen und schon stehen die Männer vor der Tür. Mit wem hat sie mehr Gemeinsamkeiten?

„Schlager sucht Liebe“ Sonntag um 19:05 Uhr auf RTL.

