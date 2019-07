Benjamin Boyce & Kate Merlan: „Frauen schmeißen sich primitiv an ihn ran“

Dienstag, 9. Juli 2019 21:24 Uhr

Sänger Benjamin Boyce (50) und Model Kate Merlan (32) werden ab dem 23. Juli ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen. Für die beiden eine neue Erfahrung, denn sie sind erst seit ein paar Monaten zusammen und eigentlich noch ganz frisch verliebt.

Benjamin Boyce und Kate Merlan wollen mit ihrer Teilnahme ihre Beziehung auf den Prüfstand stellen, wie auch das Tattoo-Model gegenüber RTL erklärt: „Ich habe mir überlegt, wenn unsere Beziehung halten soll, dann müssen wir ins Sommerhaus. Dadurch werden wir entweder richtig gefestigt oder ich werde feststellen, dass mein Mann gar nicht so toll ist, wie ich immer gedacht habe. Ich werde sehen wie er sich schlägt und ich denke, wenn wir wirklich zusammengehören, dann werden wir das sehr gut meistern. Wir müssen zusammenhalten, da kann keiner seinen Ego-Trip fahren. Wir werden sehen, ob wir als Paar so gut funktionieren, füreinander da sind, uns wirklich verstehen und respektieren.“

Das wäre ein No-Go für Kate

Kate Merlan ist gespannt, wie das Zusammenleben mit den anderen Paaren im Sommerhaus wird. Sie weiß genau, mit welcher Art Mensch sie nicht klar kommen würde: „Ich mag keine aufdringlichen Frauen in der Nähe von Benjamin, das habe ich in letzter Zeit sehr oft erlebt. Die Frauen wissen, dass er in einer Partnerschaft lebt und schmeißen sich trotzdem primitiv ran. Dabei geht es nicht um seine Fans, die sind total lieb, aber es gibt halt wirklich Groupies oder Frauen, die überhaupt nicht an seiner Musik oder irgendwas interessiert sind, sondern wirklich einfach darauf bedacht sind ihm körperlich näher zu kommen und das auch sehr offen äußern. Wenn ich merke im Sommerhaus ist jemand dabei, die sich an die Männer ranschmeißt, wäre das für mich ein absolutes No-Go.“

Das könnte spannend werden. Benjamin war Anfangs von der Idee nicht besonders angetan, ins „Sommerhaus“ zu ziehen, wie er gesteht: „Kate hat mich überzeugt, dass das eine ganz tolle Show ist. Nachdem wir einige Episoden der vergangenen Staffel gesehen hatten, hatte ich große Lust auf das Sommerhaus.“

Diese Paare sind noch dabei

Reality-Stars Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31)

Schauspielerin Jessika Cardinahl (53, Ottos schöne Kino-Liebe aus „Otto – Der Film“) und Architekt Quentin Parker (65)

Die „Love Island“-Reality Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27)

Musiker Menowin Fröhlich (31, DSDS) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28)

Die „Goodbye Deutschland“-Reality Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (48)

Sänger Willi Herren (44) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40)

Sänger Michael Wendler (47) und Schülerin Laura Müller (18)