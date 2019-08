Berlin – Tag & Nacht: So dramatisch wird die 2000. Folge

Mittwoch, 7. August 2019 18:19 Uhr

Heute Abend läuft die 2000. Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ über die Bildschirme. Damit durchbricht „BTN“ – mittlerweile im achten Jahr der Ausstrahlung – eine historische Schallmauer und schreibt deutsche Fernsehgeschichte.

Zur 2000. Folge erwartet die Fans eine emotionale Sonderfolge, bei der das Leben eines Serienlieblings am seidenen Faden hängt. Eins sei verraten, heute wird es sehr dramatisch.

Und so geht es bei „Berlin – Tag & Nacht“ weiter: Zum Jubiläum können sich alle Fans der Soap auf eine emotionale Sonderfolge freuen. WG-Häuptling Joe, der seit der ersten Folge Hochs und Tiefs in der bunten Hauptstadt durchgemacht hat, kommt mit seinem Liebesgeständnis vielleicht zu spät. Er will Peggy seine wahren Gefühle offenbaren – doch ehe er dazu kommt, stellt ein tragischer Vorfall das Leben aller auf den Kopf. Nichts bleibt wie es war und die WG droht daran zu zerbrechen…

Mit bis zu 10,3 % Marktanteil bei den 14-49-Jährigen und 21,7 % Marktanteil in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) ist die Soap ein absoluter Dauerbrenner. Regelmäßig gehört „BTN“ bei TVNOW zu den meistgesehen RTL II-Formaten und 16 Millionen Aufrufe bei YouTube sprechen für sich. Weit über 800.000 Abonnenten zählt der offizielle Kanal. Auch in den sozialen Netzwerken ist „Berlin – Tag & Nacht“ nicht zu stoppen: Über 530.000 Follower bei Instagram und 2,7 Mio. Fans bei Facebook werden hier regelmäßig auf dem Laufenden gehalten.

„Berlin – Tag & Nacht“ – die 2000. Folge: Mittwoch, 7. August 2019, um 19:05 Uhr bei RTL II

Interessante Fakten

Schon gewusst, dass…

…täglich bis zu 0,95 Millionen Menschen* „Berlin – Tag & Nacht“ sehen?*

… „Berlin – Tag & Nacht“ die erste crossmediale Daily Soap ist?

… „Berlin – Tag & Nacht“ 2013 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war?

… das Buch „Wir. Geil…und du so?“ von den Bewohnern der „Berlin – Tag & Nacht“-WG auf Platz 4 der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich „Sachbuch“ landete?

… der Song „Ich bin kein Model und kein Superstar“ des „Berlin – Tag & Nacht“ WG-Bewohners Ole ohne Kohle auf Platz Eins der iTunes-Charts geschossen ist?

… das Second Screen-Event „Berlin – Tag & Nacht” goes Dirty Dancing 2013 mit dem Deutschen Preis für Onlinekommunikation ausgezeichnet wurde?

… das Formatkonzept in zahlreiche andere Länder wie Frankreich, Ungarn und Österreich verkauft wurde?