Bestätigt: Caitlyn Jenner geht ins „Dschungelcamp“

Genau wie in Deutschland, ist es auch in Großbritannien immer ein großes Rätselraten, welche mehr oder weniger bekannten Promis in dortige „Dschungelcamp“ einziehen. Schon seit Wochen wurde spekuliert, ob sich die Briten niemand geringeres als Caitlyn Jenner (70) geangelt haben.

Nun gab der Sender „ITV“ bekannt, dass Caitlyn Jenner in der britischen Sendung „I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!“ zu sehen sein wird. Die Show steht bereits in den Startlöchern, denn die Teilnehmer sind in den letzten Tagen alle nach und nach im australischen Dschungel angekommen.

Die sind noch mit dabei

Neben Caitlyn werden neun weitere Promis einziehen, die hier in Deutschland aber weniger bekannt sind: Sängerin Nadine Coyle (34), Moderator Roman Kemp (26), Comedian Andrew Maxwell (44), Sänger Myles Stephenson (28), Moderatorin Adele Roberts (40), Moderatorin Kate Garraway (52), Ex-Kicker Ian Wright (56), Schauspielerin Jacqueline Jossa (27) und Rugby-Spieler James Haskell (34).

Caitlyn Jenner wird wohl den größten Fan-Club haben, schließlich ist sie der biologische Vater von Kylie Jenner, Kendall Jenner, Brody Jenner, Brandon Jenner, Casey Jenner und Burt Jenner, dann wären da außerdem noch Ex Kris Jenner sowie die Stieftöchter Kim, Kourtney und Khloe Kardashian die ganz fest die Daumen drücken.