Beyoncés Tochter Blue Ivy startet als Model durch

18.02.2021 18:41 Uhr

Beyoncés Tochter Blue Ivy ist eines von diesen Promi-Kindern, die schon vor ihrer Geburt weltbekannt waren und im Grundschulalter Dinge erreichen, von denen andere ein ganzes Leben träumen ...

Beyoncés Tochter Blue Ivy ist zwar erst 9 Jahre alt, aber hat schon jetzt ein kleines Imperium aufgebaut. So tänzelte die Kleine nicht nur durch sämtliche Musikvideos ihrer berühmten Eltern, gewann einen BET-Award, sondern war auch schon für einen Grammy nominiert! Damals war sie gerade einmal sieben!

„Blue Ivy sieht aus wie ein kleines Supermodel!“

Das ist aber noch lange nicht alles: So benannte Queen Bey ihre Mode-Kollektion Ivy Park nach ihrer Erstgeborenen und die wird jetzt in die hippe Sportmarke immer mehr involviert. Nun tänzelt Blue Ivy nicht nur extrem cool durch den Werbe-Clip des bekannten Sportartikelherstellers, sondern posierte auch auf den Bildern der Kampagne schon jetzt wie eine Große!

In den sozialen Netzwerken schwärmen nicht nur die Fans vom einmaligen Talent des jungen Nachwuchsmodels, sondern auch ihre Eltern strotzen nur so vor Stolz. Selbst Beyonces Mutter Tina Knowles könnte nicht stolzer sein und widmete Blue Ivys erstem Modeljob ein eigenes Instagram-Posting: „Mein wunderschönes Enkelbaby Blue Ivy sieht aus wie ein kleines Supermodel.“

Eine spontane Aktion

Und scheinbar ist das genau das, was die Kleine unbedingt will. Denn auch wenn die 9-Jährige quasi vor den Augen der Fans und Paparazzi aufwächst, sollen ihr gerade solche Dinge besonders viel Spaß machen. So verriet Oma Knowles, dass das Shooting wohl eine spontane Idee war. Ihre Enkelin habe sich einfach dazu gestellt und mitgemacht.

Ganz egal, ob Legende oder nicht: Blue Ivy hat dabei einen guten Job gemacht und auch die Fans feiern die Kleine in den höchsten Tönen: „OMG! Schaut euch an, wie sie ihre Haare flippt. Yaas! Blue kommt noch ganz groß raus!“ oder auch „Americas Next Topmodel! Tyra Banks, zieh dich schon mal warm an!“