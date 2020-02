Big Brother: Cedric, der Womanizer

Montag geht’s wieder los! Am 10. Februar startet nach einer Pause von fünf Jahren die 13. Staffel von ‚Big Brother‚. Sieben Frauen und sieben Männer ziehen ein in zwei völlig unterschiedliche Wohnhäuser. Einer von ihnen ist der schöne Cedric. Wir wissen mehr über ihn.

Cedric (26), Sicherheitsdienst-Mitarbeiter aus Rheinland-Pfalz, definiert sich in erster Linie über seinen Körper. Damit ist der gebürtige Mainzer ja bekanntlich auch nicht allein in Deutschland. Cedric strotzt vor Selbstbewusstsein und spielt gerne das AlphaMännchen. 2016 bis 2019 hat er eine Ausbildung bei der Bundespolizei in Bamberg absolviert. Danach arbeitete er als Sicherheitsbeamter bei der Bahn in München. Womit fast alles erzählt wäre.

Ärger mit Autoritäten

Eine zeitlang hatte der schöne Cedric auch eine Freundin, die wie er scharf auf Instagram und Fame gewesen sein soll, berichtete ein Insider dieser Seite und fügte hinzu: „Cedric wollte immer bekannt werden“. Das er ein paar mal Ärger hatte mit Vorgesetzten soll er mal selbst erzählen bei Big Brother. Soviel verriet er vorab selbst: „Autoritäten waren für mich schon immer ein Problem. Bei ‚Big Brother‘ will ich lernen, mich besser im Griff zu haben.“

Na, vielleicht erzählt die Fitnessgranate dann bei Big Brother auch, warum es bei der Bundespolizei nach der Ausbildung nicht weiterging. Weiter verriet er: „Aufgrund meines Äußeren und deiner Muskeln werde ich das eine oder andere Mal als Schönling abgestempelt. Doch ich bin verletzlicher als viele denken.“ Und über die gezupften Augenbrauen müssten wir auch noch mal reden …

Auf Insta hat das Fitnessmodel jedenfalls über 10.000 Follower, es könnten natürlich mit seiner Teilnahme bei Bog Brother durchaus schnell mehr werden. Kommt ganz darauf an wie er sich anstellt. Wird der Macho für Unruhe sorgen oder zeigt er seine weiche Seite?

