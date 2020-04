„Big Brother“: Cedric wartet im Bett auf Gina

Schwarzer Tag für Michelle: Big Brother zeigt ihr ihr aktuelles Gewicht. Die 26-Jährige ist am Boden zerstört. Nebenan im Blockhaus nervt auch Rebecca ihre Mitbewohner mit Gewichtsfrust. Denny kann die Jammerei nicht mehr ertragen und liest der Blondine die Leviten. Ganz andere Gefühle hegt der Boxer für Vanessa: „Ich mag sie!“. Nebenan im Glashaus ist Cedric bereits am Ziel seiner Träume angelangt: Gina teilt sich endlich ein Bett mit ihm! Das und mehr heute um 19 Uhr bei „Big Brother“.

„Sie ist eine richtig coole Braut!“

Sie verbringen schon auffällig viel Zeit miteinander: Boxer Denny und Barkeeperin Vanessa. Heute steht ein gemeinsamer Beauty-Day auf dem Programm. Bei selbstgemachter Kaffeesatz-Maske kommen sich die beiden näher. Sorgfältig und liebevoll cremen sie sich gegenseitig die Gesichter ein. „Sie ist eine richtig coole Braut. Ich mag sie. Ich kann mit ihr lachen und auch richtig gute Gespräche führen, die auf Augenhöhe sind. Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Mal schauen, was noch so kommt“, gesteht Denny im Sprechzimmer. Und auch Vanessa ist voll des Lobes: „Denny sieht ja schon immer aus wie ein schwerer Junge, wie so ein harter Macker – aber er hat einen ganz weichen Kern!“

Gewichtsfrust in beiden Häusern

„Nein! Nein!“, so Michelle total verzweifelt. 71,5 Kilo zeigt die digitale Waage im Glashaus an, als sie am Morgen vor dem Spiegel steht. Die Altenpflegerin ist geschockt. Auch bei Gina ist ein halbes Kilo mehr drauf von ohnehin schon fünf Kilo Zusatzgewicht. Während Gina ihre „Speckröllchen liebt“, ist Michelle völlig fertig: „Ich habe überhaupt keinen Hals mehr!“ Auf der anderen Seite des Zauns geht es Rebecca genauso. Sie glaubt auch richtig zugenommen zu haben und jammert: „Ich würde gerne essen können ohne zuzunehmen!“ Da platzt Denny der Kragen, und er nimmt sich die Blondine zur Brust: „Ich kann den Scheiß nicht mehr hören! Du hast gar keinen Grund!“

„Scheiß auf Gummis! Ihr braucht ein Duplo!“

„Pat, pack‘ deine Sachen. Big Brother ist für dich beendet“, erklärt Temi dem Hochzeitsredner, nachdem er sie als „blöde Kuh“ bezeichnet hat. Doch die Roboterdame kann nicht nur sprechen, sie kann auch Selfies machen. Ausgehungert nach den digitalen Selbstporträts, versuchen die Glashaus-Bewohner einen Deal auszuhandeln. Cedric, der schlaue Fuchs, hat eine ganz uneigennützige Idee und bietet als Gegenleistung für ein Selfie an, sich das Bett mit Gina zu teilen! Den Deal lässt sich Temi nicht entgehen. So wartet dann Cedric glücklich am Abend auf seine Bettnachbarin. Immerhin hat er ihr Kopfkisschen mit einem Schokoladen-Betthupferl liebevoll dekoriert und hat noch einen Geheimtipp in Sachen „Verführung“: „Scheiß auf Gummis! Ihr braucht ein Duplo!“

Aktuelle Bewohner Glashaus: Gina (19, Kellnerin), Michelle (26, Altenpflegerin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), Tim (21, Student), Serkan (27, Student), Philipp (30, Eventmanager)

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Rebecca (21, Studentin), Denny (32, Boxer), Tim (21, Student)