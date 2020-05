„Big Brother“: Der letzte Rauswurf vorm Finale

Sauna, Sonnenbaden, Whirlpool: Rebecca hängt weiterhin viel mit Philipp ab. Doch statt eifersüchtig zu werden, verkriecht sich Tim in Schlafzimmer und macht sich Gedanken: Ist er überhaupt der Richtige für Rebecca? Ist er generell schon wieder bereit für eine Beziehung? Auch Pat zieht sich zurück und macht sich Sorgen, dass er es nicht ins Finale schafft. Das und mehr heute bei „Big Brother„.

Macht Tim Schluss?

Bei Rebecca und Tim ist der Wurm drin. Tim zieht sich den ganzen Tag zurück. Am Abend fasst der Student sich ein Herz und bittet Rebecca ins Schlafzimmer. Doch da wird alles andere als wie gewohnt geknutscht. „Das hat alles nichts mir dir zu tun“, beginnt er das Gespräch und beginnt zu weinen. „Ich bin so unfassbar unsicher. Ich mache mir Gedanken, ob ich schon wieder bereit bin für eine Beziehung. Das liegt null an dir!“ Es folgt ein langes Gespräch mit vielen, vielen Tränen! Rebecca ist ratlos: „Ich weiß jetzt nicht, wie wir vorgehen sollen? Willst du auf Abstand gehen, weil du nicht mehr Gefühle entwickelst?“

Der letzte Exit: Wer schafft es nicht ins Finale?

Wen werfen die Zuschauer live in „Big Brother – Die Entscheidung“ (heute, 21:50 Uhr in SAT.1) eine Woche vor dem Finale aus dem Glashaus? Diese Frage beschäftigt vor allem Pat sehr: „Mit jedem Tag steigt die Aufregung. Das macht so viel kaputt, wenn man hier am Montag rausgewählt wird. Das ist so ein unschönes Ende!“ Doch wird es wirklich Pat sein, dem die Zuschauer den Sieg und die 100.000 Euro Gewinnsumme nicht gönnen?

Wen werden Jochen Bendel und Melissa Khalaj in der „Late Night Show auf sixx im Anschluss im Studio begrüßen? Zudem dreht sich bei ihnen alles um die Liebe bei Big Brother. Seherin und Ex-„Promi Big Brother“-Bewohnerin Lilo von Kiesenwetter sagt, welche Chancen sie Tim und Rebecca gibt. Via Skype berichten die Big Brother-Paare Sharon Reiche und Kevin Teme sowie Geraldine und Daniel Schöller von ihrem Kennen- und Liebenlernen beim großen Bruder.

Aktuelle Bewohner Glashaus: Gina (19, Kellnerin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), Philipp (30, Eventmanager), Pat (30, Trauredner), Rebecca (21, Studentin), Tim (21, Student), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin)