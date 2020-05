„Big Brother“: Diese Sechs sind die Finalisten

Die Finalisten von „Big Brother“ 2020 stehen fest: Gina, Rebecca, Vanessa, Cedric, Pat und Philipp sind die letzten sechs Bewohner der Jubiläumsstaffel. Kurz vor dem Ziel musste Tim gestern das Haus verlassen: Das Liebespaar ist getrennt, Schluss mit „Tibecca“ – zumindest für die letzten sieben Tage.

Rebecca ist untröstlich und vergießt natürlich bittere Tränen. Auch Cedric leidet noch unter den Nachwehen der Zuschauerentscheidung. Das und mehr heute in der Tageszusammenfassung von „Big Brother“ um 19 Uhr bei SAT.1

Rebeccas emotionale Achterbahnfahrt

Mal droht sie, im Tränenmeer zu versinken, mal jubelt und tanzt sie mit ihren Mitbewohnern: Rebecca ist hin und hergerissen zwischen der Trauer über Tims Auszug und der überschäumenden Freude ihrer Mitbewohner über das anstehende Finale. Doch zu später Stunde überwiegen Trauer und Selbstzweifel, und die 21-jährige vergießt bittere Tränen.

„Ich vermisse ihn jetzt schon so. Ich weiß, dass das dumm ist, weil es nur noch sieben Tage sind. Aber dann komm ich raus und er hat mich komplett vergessen. Ich habe so Angst davor“, schluchzt Rebecca.

Ihre Mitbewohner trösten sie liebevoll, doch ausgerechnet Cedric ist es, der die richtigen Worte findet: „Er ist in deinem Herzen. Er wird nicht weg sein, er wird ein Teil von dir sein. Ihr werdet ein Leben lang miteinander verbunden sein. Und er wird jetzt auch definitiv an dich denken.“

Patessa, das Pattexpärchen

Dass Tim das Haus verlassen musste, bedeutet vor allem eines: Pat darf seine Vanessa behalten! Fernab ihrer Mitbewohner und der trauernden Rebecca gönnen sich die beiden einen Moment der gemeinsamen Freude und stoßen auf das Finale an: „Am ersten Tag habe ich dich gefragt, ob du mir eine Zigarette drehen kannst, und jetzt stehen wir im Finale!“, freut sich Pat und Vanessa jubelt: „Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich habe dich so lieb. Wir sind das Dreamteam!“ Kichernd fallen sie sich die beiden immer wieder in die Arme und Pat vermutet: „Wir kriegen bestimmt ein Patessa Best Of.“

„Ich bin der Zweitmeistgehasste“

Gemeinsam mit Tim musste er vor der Entscheidung der Zuschauer zittern – doch Cedric ist gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen. Ernüchtert stellt er im Gespräch mit Philipp fest: „Krass, ich bin der Zweitmeistgehasste.“ Doch damit bleibt er immerhin im Gespräch: „Das ist auch gut.“ Ein bisschen kann er die Zuschauer sogar verstehen, wie Cedric im Sprechzimmer zugibt: „Ich bin nicht einfach und habe meine Ecken und Kanten. Und es dauert, bis man mich kennenlernt und versteht.“

Die Finalisten: Gina (19, Kellnerin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), Philipp (30, Eventmanager), Pat (30, Trauredner), Rebecca (21, Studentin), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin)