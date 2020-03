Big Brother: Drama unter der Dusche

Neu-Big Brother-Bewohnerin Jade steht zitternd und verzweifelt unter der Dusche. Cedric und Denny verschwören sich gegen René. Und erstmals meldet sich auch Neuzugang Romana zu Wort: Während sich die Glashausbewohner für das Blockhaus abrackern, zieht die Wienerin so richtig über ihre Nachbarn vom Leder … Das und mehr heute ab 19 Uhr bei ‚Big Brother‚.

Haar-Horror für Jade

Unter der Dusche passiert es: Büschelweise liegen Jades Haare auf dem Boden! „Meine Extensions fallen mir raus. Ich war einen Tag vor Einzug noch beim Frisör. Wenn jetzt alle rausfallen, dann geh‘ ich“, ruft sie Serkan verzweifelt aus der Dusche zu. Der zeigt jedoch wenig Mitgefühl: „Kannst du nicht mehr ändern jetzt!“ Noch nass und mächtig in Rage sucht die 25-Jährige im Sprechzimmer das Gespräch mit dem großen Bruder: „Ich fühle mich ohne Extension extrem unwohl! Wenn jetzt noch mehr rausfallen, ich schwöre es euch, dann flippe ich aus, dann kann ich für nichts garantieren!“

Gesalzene Ansage von Denny

René achtet sehr auf seine Ernährung und bittet seine Mitbewohner stets, dass beim Kochen kein Salz verwendet wird. Das missfällt Cedric und Denny immer mehr. „Eigentlich müsste er sich anpassen“, so Denny. „Das ist auf die Gruppe gesehen zu krass. Wir können nicht nur auf eine Person Rücksicht nehmen, sondern müssen auf alle eingehen.“ Einige Stunden später spricht der Profi-Boxer mit René dazu Klartext: „Mit dem Salz, bei acht Leuten hier, da könntest du von deiner Seite ruhig mal ein bisschen Engagement zeigen!“

Saufen, Grölen, Singen – und Laufen!

80.000 Schritte in drei Stunden! Wenn das die sechs Glashausbewohner schaffen, gibt es für das Blockhaus eine leckere Belohnung. Sofort wird der Garten des Glashauses zur Lauffläche. Was die emsigen Läufer nicht wissen: Wenige Meter weiter zieht Romana heftig über sie her. „Drüben wäre es mir mit dem ganzen Gegröle und Gesinge zu stressig“, so die 40 Jährige in trauter Wohnzimmerrunde. „Da kommt ja auch kein Tiefgang zustande. Was sollen die auch reden, wenn die auf Dauer aufgekratzt sind. Ehrlich, ich bin nicht zum Saufen hier!“

Aktuelle Bewohner Glashaus: Gina (19, Kellnerin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Tim (21, Student), Jade (25, Influencerin), Serkan (26, Student)

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Michelle (26, Altenpflegerin), Philipp (30, Eventmanager), Rebecca (21, Studentin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), René (44, Kung Fu-Lehrer und Gesundheitscoach), Denny (32, Boxer), Romana (40, Angestellte), Menowin (32, Sänger)