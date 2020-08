24.08.2020 17:31 Uhr

Big Brother greift durch: Alle Bewohner zusammengepfercht!

Die Bewohner von „Promi Big Brother“ haben die Regeln von Big Brother mehrfach missachtet und werden die Konsequenzen zu spüren bekommen.

Was war passiert? Die Märchenwald-Bewohner klettern am Sonntag in der Live-Show nach der Rauswahl von Sascha Heyna über die Schlossmauer, um sich von ihm im Lustgarten zu verabschieden. Das war im Fernsehen auch gut zu sehen – und das ist ganz ein Regelverstoß (siehe Video unten!) Vor diversen Nominierungen wird sich untereinander abgesprochen – das ist ein Regelverstoß.

Das Schloss wird dichtgemacht!

Noch am heutigen Montagabend bestraft Big Brother deshalb das ganze Märchenland, denn jetzt heißt es: Schloss mit lustig! Das Märchenschloss wird bis auf Weiteres dicht gemacht, alle Bewohner müssen in den Wald ziehen. Und das ist noch nicht alles: Für die neun Bewohner bleibt es nach dem Umzug in den Märchenwald beim aktuellen Einkaufsbudget für fünf Bewohner. Das bedeutet: Sie haben nur fünf Euro und 30 Sekunden Zeit für den Einkauf im Knusperhäuschen.

Ikke Hüftgold könnte mit Simone

Außerdem in der Show: Was ist der Grund dafür, dass sich Ikke Hüftgold einen Penis auf die Stirn malt? Warum sitzt Simone Mecky-Ballack im Froschkostüm im Märchenwald? Wieso macht Mischa Mayer in Unterbuxe Liegestütze im Teich? Und wie kommt es, dass sich Katy Bähm Ikkes Fiffi überstülpt? Die Antwort lautet: Eine leere Flasche Bier, die sie sich einst aus dem Wunschbaum gönnten.

Doch nicht der Alkohol sorgt für die ausgelassene Stimmung, sondern das Flaschendrehen. „Mit welcher Frau hier würdest du Sex haben?“, will Katy von Ikke wissen. „Definitiv Simone!“, tut Ikke kund.

Einmal Spielerfrau immer Spielerfrau

Und Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack plaudert mal wieder über’s image von Spielerfrauen. „Bei der WM in Brasilien hatte Cathy Hummels eine Spielerfrauen-Kolumne. Ich fand’s nicht besonders gut, weil es in dieses Spielerfrauen-Klischee voll reingehauen hat. Deswegen habe ich darauf eine Parodie gemacht.“ Die landete ohne Simones Wissen bei Facebook. „Dann hat Cathy mit einem Video zurückgeschossen. Ich habe mit ihr gesprochen, sie hat drüber gelächelt und dann war das Thema für uns erledigt.“ Die Verbalattacke von Barbara Schöneberger spielt für Simone jedoch in einer anderen Liga: „Ich bin einfach auf mein Aussehen reduziert worden und konnte mich nicht wehren.“

Achtung! Heute, live bereits um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Aktuelle Bewohner

Im Märchenwald: Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Mischa Mayer, Simone Mecky-Ballack und Katy Bähm

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Kathy Kelly, Emmy Russ, Aaron Königs und Ramin Abtin