Big Brother: Hier wurden die Bewohner über die Corona-Krise informiert

Bislang waren die meisten Bewohner von ‚Big Brother‚ ahnungslos, heute wurden sie über das Ausmaß der Corona-Pandemie informiert.

SAT.1 hat sich nach anfänglichem Zögern dazu entschieden, die „Big Brother“-Bewohner über die Ereignisse in Deutschland und der Welt zu informieren. Dieser Entschluss fiel auch in Absprache mit den Angehörigen. Moderator Jochen Schropp und Big-Brother-Arzt Dr. Andreas Kaniewski hatten die Bewohner am Dienstag um 19 Uhr über die aktuelle Lage live im TV in Kenntnis gesetzt. Dabei waren beide hinter eine Glaswand positioniert, was zunächst einen noch weitaus schlimmeren Eindruck der Pandemie vermittelte.

„Euren Liebsten geht es gut“

Bewohnerin Rebecca reagierte mit ungläubigen Blicken, Kandidatin Michelle weinte: Ihre Mutter sei 55 Jahre alt und leide schon an der Lungenerkrankung COPD. „Das hat mir jetzt einfach Angst gemacht“, sagte sie. Auch Bewohner Pat kamen die Tränen. Jochen Schropp versicherte aber: „Wir haben natürlich mit euren Liebsten gesprochen. Denen geht es gut!“

Die Bewohner konnten anschließend Fragen stellen und bekamen neben erschöpfenden Antworten über die aktuelle Lage außerdem aktuelle Video-Botschaften von ihren Angehörigen zur Beruhigung. Beispielsweise Corbin, der Bruder von Kandidat Cedric. Er empfahl, im Haus zu bleiben, weil es „da drinnen ja am sichersten“ sei.

Obwohl es zu Beginn der Show zunächst den Eindruck machte – keiner der Bewohner scheint das Haus verlassen zu wollen. Die Kandidaten der Show sind seit Anfang Februar von der Außenwelt abgeschirmt. Vier Neuzugänge der letzten Woche bekamen Informationen über den Corona-Virus mit, sollten aber im Haus nichts darüber sagen.

Aktuelle Bewohner: Gina (19, Kellnerin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Tim (21, Student), Jade (25, Influencerin), Serkan (26, Student), Michelle (26, Altenpflegerin), Philipp (30, Eventmanager), Rebecca (21, Studentin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), Denny (32, Boxer), Romana (40, Angestellte), Menowin (32, Sänger)