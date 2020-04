Big Brother: Jetzt sind alle gegen den schönen Cedric

Seitdem er das Exit-Duell gegen Denny gewonnen hat, schwebt bei „Big Brother“ Cedric über den Dingen. Und nicht nur das: Er hat eine Taktik, mit der er dem Sieg noch ein Stück näherkommen will. Mit seinem Verhalten verspielt er einige Sympathiepunkte bei seinen Mitbewohnern. Im Glashaus lästert sich Gina in Rage – im Blockhaus nimmt Vanessa den 26-Jährigen aufs Korn! Und bei ihren Tiraden bekommen die beiden nicht gerade viel Gegenwind…

„Hochmut kommt vor dem Fall!“

Dass Cedric nach Dennys Exit auf einem derart hohen Ross sitzt passt Vanessa überhaupt nicht: „Cedric hat drüben den Vogel abgeschossen! Er möchte, dass wir ihn alle nominieren, damit er sich seinen Gegner selbst aussuchen kann. Weil er gerade so auf dem Höhentrip ist, dass er glaubt, egal wer mit ihm nominiert ist: Derjenige fliegt.“ Dafür findet die Barkeeperin klare Worte: „Hochmut kommt vor dem Fall. Ich halte ihn einfach für einen W***!“ Tim fasst zusammen: „Die Maske fällt!“

„Ich kriege das Kotzen, wenn jemand so redet!“

Das Glashaus feilt weiter an der Strategie, Cedric keine Chance auf die vor einer Nominierung schützende Schärpe zu bieten. Philipp, Gina und Pat holen zum Rundumschlag aus! „Zickig“, lautet Philipps Urteil, und vor allem das WG-Küken redet sich in Rage: „In den letzten zwei Wochen mochte ihn richtig gerne. Wir haben ja sogar im Bett gekuschelt!“ Aber das hat sich geändert! Vor allem Cedrics Kampfansagen und sein übergroßes Ego setzen ihr zu. „Ich kriege das Kotzen, wenn jemand so redet! Das ist überhaupt nicht meine Welt.“

Tim im Koffer

„Glaubst du, ich passe in meinen Koffer rein?“, will Tim von Rebecca wissen. Welche Flausen hat sich der 21-Jährige denn nun wieder in den Kopf gesetzt? Plagen ihn Fluchtgedanken? Will er sich ein zweites Standbein als Zirkusartist aufbauen? Nein: Er will Vanessa erschrecken! Tim verbiegt sich wie eine Brezel – und schafft es tatsächlich, sich in das Gepäckstück zu quetschen. Deckel zu, fertig! Und Vanessa? Tappt ahnungslos ins Schlafzimmer des Blockhauses und in Tims (Koffer-)Falle…

