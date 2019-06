„Big Brother“ kehrt nach acht Jahren zurück

Mittwoch, 26. Juni 2019 15:22 Uhr

Bei den sogenannten Screenforce Days in Köln stellen heute und am morgigen Donnerstag die TV-Sender ihre neuen Programme für die Saison 2019/20 vor. Überraschung von SAT.1: Nach acht Jahren Pause kehrt „Big Brother“ kehrt zurück!

Vor 20 Jahren sorgte „Big Brother“ für ordentlich Furore. Die Welt sah gebannt zu. Im Jahr 2020 zeigt die Welt sich nun so, wie „Big Brother“ sie damals 2000 entworfen hat. Jeder ist sichtbar, jeder hinterlässt Spuren im Netz – wir machen uns selbst gläsern. Im Frühjahr 2020 wird sich zeigen, dass das Experiment „Big Brother“ nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat und relevanter ist denn je. SAT.1 nimmt die Reality-Show ins Programm. Ein Grund dürfte auch das bislang schwächelnde Vorabendprogramm des Senders sein. Gerade setzte der Sender die Show „Endlich Feierabend!“ ab.

Zurück zu ‚Big Brother“: Was im Jahr 2000 noch unvorstellbar war, ist halt heute längst Alltag: Menschen, die alles von sich preisgeben – und das 24 Stunden täglich! Auch Dank Alexa, Echo und wie die Dinger alle heißen. Und genau hier setzt das neue Experiment an, frohlockt SAT.1 bei der Präsentation heute in Köln.

„Promi Big Brother“ ab Anfang August

In Deutschland liefen bislang 12 Staffeln, zuletzt 2012 wieder bei RTL 2. 2013 startete Sat.1 mit „Promi Big Brother“ einen eigenen Ableger.

SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger sagte dazu: „Im Frühjahr freuen wir uns auf das TV-Comeback des Jahres: ‚Big Brother‘! Damit setzen wir in Zukunft auch auf Events, um am Vorabend Akzente zu setzen. Wir entwickeln mit Hochdruck für diesen wichtigen Sendeplatz und arbeiten auch an neuen Quiz- und Dokutainment-Formaten.“

Außerdem: „Promi Big Brother“ startet am Freitag, 9. August 2019, um 20:15 Uhr. Die nunmehr 7. Staffel lädt auch dieses Jahr wieder unterschiedliche Prominente in seine Welt ein. Zwei Wochen lang stehen sie dort unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Jochen Schropp und Marlene Lufen präsentieren das Event des TV-Sommers live aus Köln.