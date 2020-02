Big Brother: Kuscheloffensive und zwei Bewohner fliegen heute raus

Die Nerven liegen bei Big Brother blank! Statt Zickenalarm gibt’s Beef zwischen den Männern: Philipp und Mac kämpfen am Ende mit den Tränen… Zarte Bande knüpft Philipp stattdessen mit Michelle – auch wenn die Initiative eher von ihr ausgeht. Im Blockhaus riskiert Hobby-Wahrsager Tim einen Blick in Dennys Zukunft und prophezeit Unerwartetes…

Nur kuscheln, nicht knutschen?

Im Glashaus teilen sich Michelle und Philipp bereits ein Bett, und auch außerhalb des Schlafzimmers ist Michelle ihrem Bettgenossen zugeneigt. Bei einem Gespräch unter vier Augen tauschen die beiden tiefe Blicke und ein paar Streicheleinheiten.

„Als wir uns kennen gelernt haben, habe ich nicht nur gedacht, dass wir uns total ähnlich sind, sondern ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich mich ultrakrass in dich verlieben würde“, offenbart Michelle und führt fort: „Ich kann mir nicht vorstellen, neben jemand anderem zu schlafen.“ Und was sagt ihr Herzbube dazu? Zumindest gegens Kuscheln scheint er nichts zu haben…

Mac denkt an Auszug

Was als Spiel beginnt, endet in Streit und Tränen: Im Glashaus sollen die Bewohner zuordnen, an wen sich die Kommentare aus der Community richten. Die Beziehung zwischen Philipp und Mac steht ohnehin auf wackeligen Beinen, doch dann das: „Ich finde, du verhältst dich super wie du bist, auch wenn Mac denkt, du bist unecht.“ Dieser Kommentar richtet sich zur Überraschung aller Bewohner ausgerechnet an Philipp. Gina bestätigt: Das bezieht sich auf ein Gespräch zwischen ihr und Mac. Doch der beharrt: „Ich habe diese Aussage nicht getätigt.“

Bei dem Vorwurf „fake“ zu sein, kommen Philipp vor Wut die Tränen: „Dass dieser Penner Gina als Lügnerin bezeichnet und mir auch noch kackendreist ins Gesicht lügt!“, regt er sich auf. Auch Mac muss gegen Tränen kämpfen: Er fühlt sich zu Unrecht als Lügner dargestellt und denkt sogar daran, seine Sachen zu packen. „Das ist Weglaufen“, findet Mareike. Kann sie Mac zum Bleiben überreden?

Tims Blick in die Zukunft

Hobby-Wahrsager Tim baut auf die Kraft der Steine. Mit ihrer Hilfe will der Aachener Student seinen Mitbewohnern die Zukunft deuten. „Finde ich die Frau fürs Leben?“, will Denny wissen. Nach Konsultation seiner geschüttelten Steine prophezeit Tim seinem Mitbewohner: „Es wird Anzeichen geben, aber es dauert noch. Es wird Versuche geben, du wirst auch denken, dass es deine Traumfrau ist. Aber die wirkliche Traumfrau wird kommen, wenn du am wenigsten damit rechnest. Und dann wird etwas Unerwartetes passieren…“ Denny fiebert mit und vermutet: „Drillinge!“

„Big Brother“, heute um 19 Uhr und „Big Brother – Die Entscheidung“ mit einem Doppel-Auszug, moderiert von Jochen Schropp, heute um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn.

Zwei Bewohner müssen gehen

Noch während „Big Brother – Die Entscheidung“ schickt Big Brother die Bewohner des Blockhauses live ins Glashaus. Wie werden die vom Luxus verwöhnten Glashaus-Bewohner auf die neuen Mitbewohner reagieren? Vorbei ist es mit der analogen Idylle: Ab sofort können alle Bewohner mit den Bewertungen der Zuschauer konfrontiert werden. Wie reagieren Cedric, Rebecca, René, Vanessa, Pat und Denny auf das aktuelle Ranking? Und: Wer teilt sich mit wem eins der raren Betten?

Gleich zwei Bewohner müssen „Big Brother“ verlassen Tauchlehrerin Mareike oder Pflegekraft Cathleen, wer muss als erste gehen? Oder sogar beide? Beide sind nominiert, per Telefon-Voting wird entschieden. Doch nach dem ersten Exit überrascht Big Brother mit einer Ankündigung: Es muss noch jemand ausziehen! Und: Für die nächste Nominierungsrunde werden die Bewertungen der Zuschauer eine noch größere Rolle spielen…

Direkt im Anschluss gegen 22:15 Uhr begrüßen Melissa Khalaj und Jochen Bendel die ersten Ex-Bewohner zum Talk bei „Big Brother – Die Late Night Show“ live auf sixx.

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Rebecca (21, Studentin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), René (44, Kung Fu-Lehrer und Gesundheitscoach), Tim (21, Student), Denny (32, Boxer)

Aktuelle Bewohner Glashaus: Philipp (30, Eventmanager), Michelle (26, Altenpflegerin), Gina (19, Kellnerin), Mac (33, Marketing-Manager), Maria (35, Kundenberaterin), Cathleen (38, Ambulante Pflegekraft), Mareike (37, Tauchlehrerin)