Big Brother: „Luke, du bist der schönste Mann auf der Welt!“

Luke Mockridge überrascht die Bewohner im ‚Big Brother-Haus! Gemeinsam mit Jochen Schropp, der zu Gast bei „Luke, allein zuhaus“ ist, spricht der Comedy-Star live ins Glashaus und hat sich für die Bewohner etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Freude dort ist riesig! Doch die hält nicht lange an: Serkans Geduldsfaden reißt und er macht eine klare Ansage! Nebenan im Blockhaus erlebt Philipp einen schwarzen Tag. „Chefin“-Romana bittet ihn zum Diktat… Das und mehr heute 19.00 Uhr bei Big Brother.

Luke Mockridge oder Jochen Schropp? Wer sieht besser aus?

„Ihr seid ja mega drauf. Hallo liebe Bewohner, wenn ihr wüsstet, was hier draußen los ist! Tim, wir sind alle riesengroße Tim-Fans. Es wird sogar überlegt, ob der dritte April der offizielle Tim-Feiertag wird“, scherzt Luke Mockridge bei seiner Live-Schalte ins Glashaus. Die Bewohner können gar nicht fassen, wer da zu ihnen gesprochen hat und sind völlig aus dem Häuschen. „Ich muss schon sagen, ich finde den schon echt hübsch“, so Rebecca. Michelle setzt noch einen drauf: „Luke, du bist der schönste Mann auf der Welt!“

Pat ist da anderer Meinung: „Nein, Jochen ist hübscher!“

Schwere Demütigung für Philipp

Der Eventmanager hat eine heftige Demütigung hinter sich: 24 Fehler hat er bei einem Diktat von Romana gemacht – und das nicht nur vor den Augen seiner Mitbewohner, sondern vor der ganzen Nation. Für Philipp und auch für seine Mitbewohner eine peinliche Situation, die kaum zu ertragen ist! Erst versucht Philipp die Schuld für die Blamage auf Romana abzuwälzen: „Die hat scheiße vorgelesen!“ Doch nach vielen Stunden Trübsal gesteht er: „Ich bin Legastheniker, das haut man ja nicht beim ersten Gespräch raus. Das war mir total unangenehm, aber eigentlich muss es das nicht, denn das gehört genauso zu mir, wie alles andere!“

Serkan ekelt sich!

Dreckig-stinkender Lappen im Spülbecken, Haargummis in der Küche und ein Tim, der krümelnd durch das ganze Glashaus läuft. Saubermann Serkan platzt der Kragen: „Das geht nicht mehr! Ich finde nichts abartiger, als wenn dieser Lappen hier liegt. Ehrlich! Einfach mal auswaschen. Ich finde das so ekelig! Letztes Mal habe ich den Tisch mit dem Ding abgewischt – das hat so gestunken!“ So richtig einsichtig sind seine Mitbewohner nicht. Eine heftige Diskussion entbrennt …

Aktuelle Bewohner Glashaus: Michelle (26, Altenpflegerin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Tim (21, Student), Serkan (27, Student), Rebecca (21, Studentin)

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Gina (19, Kellnerin), Philipp (30, Eventmanager), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), Denny (32, Boxer), Romana (40, Angestellte), Jade (25, Influencerin)