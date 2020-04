„Big Brother“: Männer-Zoff und Männer-Nominierung

Die „Touch The Balloon“-Herausforderung spaltet die Häuser. Im Glashaus will Cedric unbedingt Serkans Idee umsetzen und das Preisgeld von 3.333 Euro einem guten Corona-Zweck zukommen lassen. Im Blockhaus macht Pat sich darüber lustig. Was er nicht ahnt: Sein Verhalten könnte ihn blitzschnell auf die Nominierungs-Liste bringen… Das und noch mehr heute ab 19 Uhr bei „Big Brother„.

Ballon-Beef

Im Glashaus ist Cedric der letzte Bewohner, der an seinem Ballon festhält. „Ihr könnt echt loslassen, wir haben hier eine Maschine“, versucht Serkan das Blockhaus zum Aufgeben zu überreden. Doch diese Rechnung hat er ohne Pat gemacht… „Ich möchte gerne gewinnen, weil ich an Todkranke Hamster e.V. spenden will!“, wirft der Trauredner ironisch von nebenan ein. Da flippt Serkan aus! „Hör auf mit dem Scheiß. Du ziehst das ins Lächerliche“, fährt er Pat wütend durch den Zaun an.

Im Sprechzimmer legt der 27-Jährige nach: „Unter aller Sau ist das. Für mich steht er auf der Liste! Soll er das erste Mal nominiert werden und die Quittung dafür bekommen, dass er viel Scheiße spricht!“

Lipö-was?

Mit einem Blick auf Ginas Beine will Michelle wissen, ob diese unter einem Lipödem leidet. Die Blondine ist ratlos – was soll das bitte sein? „Das ist diese Frauenkrankheit. Da ist der Übergang zwischen Oberschenkel und Unterschenkel nicht mehr sichtbar“, erklärt Michelle.

„Es gibt viele Frauen, die wissen gar nicht, dass sie das haben. Wie Jenny Frankhauser, die Schwester von Daniela Katzenberger. Und das wird immer schlimmer und dicker, wenn du nichts dagegen machst.“ „Willst du damit sagen, dass ich dicke Waden habe?“ entrüstet sich Gina, wird beim Inspizieren ihrer Beine aber nachdenklich. „Meinst du, ich habe das?“ Das Wort „Lipödem“ kann sie sich allerdings einfach nicht merken. Sie beschließt: „Ich habe das Jenny Frankhauser Syndrom.“

„Big Brother – Die Entscheidung“

Big Brother macht Schluss mit dem Männerüberschuss: Heute dürfen nur die Männer nominiert werden! Wen wollen die Bewohner auf der Exit-Liste sehen? Außerdem: Welches Haus gewinnt die Wochenaufgabe und sichert sich damit eine zweite Nominierungsstimme? Und: Ihr Einkaufsbudget müssen die Blockhaus-Bewohner heute in einem Osterquiz erspielen. „Big Brother – Die Entscheidung“, am Ostermontag um 22:05 Uhr live in SAT.1.

Direkt im Anschluss auf sixx: „Big Brother – Die Late Night Show“. Jochen Bendel und Melissa Khalaj freuen sich u.a. auf die „Promis unter Palmen“-Stars Janine Pink und Bastian Yotta so wie Family & Friends von Tim.

Aktuelle Bewohner Glashaus: Gina (19, Kellnerin), Michelle (26, Altenpflegerin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), Tim (21, Student), Serkan (27, Student)

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Pat (30, Trauredner), Philipp (30, Eventmanager), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Rebecca (21, Studentin), Denny (32, Boxer)