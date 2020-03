Big Brother: Menowin will im Haus heiraten

Menowin fühlt sich immer wohler im Blockhaus bei „Big Brother„. Denn irgendwie dreht sich alles um den 32-jährigen EX-DSDS-Sänger: Denny wird zum besten Freund und steht ihm treu bei seiner Abnehm-Challenge bei. Michelle bewundert ihren Teenie-Star und von der harten Wochenaufgabe haben ihn seine Mitbewohner auch befreit. Da steht doch einer Hochzeit beim großen Bruder nichts mehr im Wege. Das heute in der Tageszuammenfassung ab 19 Uhr bei SAT.1

„Wir sind doch Familie!“

Menowin hat ein Problem mit Rapper Sido. Warum? „Wir sind Cousins und bis heute haben wir noch nie eine Platte zusammen gemacht. Das ist überkrass, wirklich! Er hätte doch sagen können, ey komm‘ Cousin, wir machen eine Platte! Egal ob ich Zeug genommen habe oder nicht – wir sind doch Familie! Außer, dass ich im Gefängnis war, hat er doch das gleiche Image wie ich“, berichtet Menowin Michelle beim Rauchen. „Ich habe wahrscheinlich immer mehr auf das Familiending gegeben wie er. Früher war er immer mit mir, nach DSDS, immer mit mir. Auch beim Kometen…“ Und wie sieht es jetzt aus zwischen den beiden Cousins. „Ich habe auch Fehler gemacht. Er will mit mir nichts mehr zu tun haben! Aber er fehlt mir schon!“, so Menowin betrübt im Sprechzimmer.

Hochzeit bei Big Brother?

Menowin hat seine Frau Senay am 9. September 2019 standesamtlich geheiratet. „Das war der schönste Tag im meinem Leben“, berichtet er beim Sonnenbad Denny und Cedric. Eine fette Party gab es bisher nicht. „Eigentlich wollten wir am 5.5. heiraten, also die große Hochzeit, mal gucken.“ Dann ist der 32-Jährige auf den Tag genau zehn Jahre mit seiner Frau zusammen. Aber vielleicht ist er dann noch bei Big Brother? Dann könnte die Party ja beim großen Bruder steigen! „Das wäre der absolute Hammer, Leute! Das wäre die krasseste Hochzeit überhaupt. Stellt euch vor, ich würde im Big Brother-Haus Senay heiraten“, so Menowin euphorisch im Sprechzimmer.

Was denn nun, Jade?

Morgens noch ganz cool und abends verzweifelt. Jades Gedanken kreisen scheinbar doch viel um Mitbewohner und Ex-Knutschpartner Serkan. „Dadurch, dass er eine Freundin hat, ist er für mich tabu!“, erklärt die 25-Jährige Pat selbstbewusst am Morgen im Bad. „Ich bin eigentlich echt glücklich, so wie es ist. Ich will auch gar nicht mit dem schlafen. Mir fehlt halt nur jemand zum Kuscheln.“ Einige Stunden und eine Drinks später sieht das jedoch schon ganz anders aus. In Pats Armen gesteht sie, dass sie Serkan doch noch mag. „Ich muss echt aufpassen“, so die Blondine. Was weder sie noch Serkan wissen: Der große Bruder wird sie schon in wenigen Stunden aneinander ketten …

Aktuelle Bewohner Glashaus: Gina (19, Kellnerin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Tim (21, Student), Jade (25, Influencerin), Serkan (26, Student)

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Michelle (26, Altenpflegerin), Philipp (30, Eventmanager), Rebecca (21, Studentin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), René (44, Kung Fu-Lehrer und Gesundheitscoach), Denny (32, Boxer), Romana (40, Angestellte), Menowin (32, Sänger)

