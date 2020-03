Big Brother: Philipp zwischen den Frauen – und Tim?

Alle Bewohner im SAT-1-Glashaus wünschen sich, dass es ein Big-Brother-Pärchen gibt. So einige Optionen gibt es ja bereits: Michelle kuschelt seit Nacht eins mit Philipp, doch der kommt Rebecca immer näher. Die wiederum ist nicht abgeneigt, kann aber nachts die Finger nicht von Tim lassen.

Zeit, reinen Tisch zu machen! Oder liebäugelt Philipp etwa schon mit der nächsten Bewohnerin? Eine Fan-Sprachnachricht an Tim sorgt für noch mehr Liebes-Chaos. Gut, dass die Sonne scheint, und es die Sauna für vertraute Gespräche gibt…

Rebecca ist schwer genervt

Big Brother spielt den Bewohnern Sprachnachrichten der Zuschauer ein. Die Freude ist groß, bis Tims Botschaft ertönt: „Wir wünschen dir alles, alles Liebe, auch mit Rebecca. Vielleicht wird das ja noch was Ernstes!“ Total verhalten und abweisend reagiert Rebecca: „Ich will das nicht. Mich nervt das schon, dass das jetzt so dargestellt wird. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr darauf, Tim zu berühren. Ich schlafe ab jetzt auf dem Boden!“ Erst später merkt die Studentin, wie sehr sie Tim mit ihrer Reaktion verletzt hat. Unter Tränen sucht sie das Gespräch: Natürlich im Bett, eng aneinander gekuschelt …

Rebecca, Michelle oder doch Gina?

Michelle redet ihrem Kuschelkumpel Philipp gut zu und ist der Meinung, er kann es doch ruhig mal mit Rebecca versuchen. „Ich glaube, dass das mit euch ganz süß wäre“, so die 26-Jährige. Doch es sieht schlecht aus. Philipp ist vehement anderer Meinung: „Ich mag Rebecca echt. Sie ist cool und witzig, aber no chance! Vom Grundtypus wäre sie schon meine Richtung. Sie ist ein hübsches, nettes Mädchen, aber auch nur das. Ich will halt schon mehr Frau. Da fehlt Einiges. Sie ist ein bisschen langweilig für mich. Ich muss ganz ehrlich zugeben: Gina hat mehr Chancen als Rebecca!“

Wellness-Spaß

Entspannung pur! Die Sonne scheint überm Glashaus. Leicht bekleidet und bestens gelaunt genießen die Bewohner die Wärme. „Tu, was du nicht lassen kannst, sei glücklich dabei und genieße den Augenblick“, sinniert Denny zufrieden beim Sonnenbaden. Heiß wird es später in der Sauna. Zum ersten Mal schwitzen alle fünf Bewohnerinnen gemeinsam. „Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ihr seht alle sehr schön aus im Bikini“, lobt Pat von außen.

Aktuelle Bewohner Glashaus: Cathleen (38, Ambulante Pflegekraft), Michelle (26, Altenpflegerin), Gina (19, Kellnerin), Philipp (30, Eventmanager), Rebecca (21, Studentin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), René (44, Kung Fu-Lehrer und Gesundheitscoach), Tim (21, Student), Denny (32, Boxer)

