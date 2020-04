Big Brother: Serkan kann nicht mehr und zieht aus

Freud und Leid liegen ja bekanntlich ganz nah beieinander! Auf Wolke sieben fliegen gerade Tim und Rebecca. Die beiden geben nun auch tagsüber immer mehr das verliebte Paar. Serkan trifft eine folgenschwere Entscheidung und stürzt Michelle damit ins Tal der Tränen. Der 27-Jährige verlässt Big Brother auf eigenen Wunsch. Das und mehr heute 19 Uhr bei Big Brother…

Big Brother zu hart für Serkan

„Ich werde das Haus heute definitiv verlassen“, verkündet Serkan seine Entscheidung im Sprechzimmer. „Big Brother hat mich definitiv gebrochen. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze und sage, dass ich freiwillig gehe, weil ich von mir selbst sage, dass ich eine starke Persönlichkeit bin. Aber es gibt ein paar Sachen, die mich sehr beschäftigen, deswegen bin ich an einem Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht und ich gehen möchte. Danke für diese Erfahrung und diese geile Zeit. Das wird mir keiner mehr nehmen. Big Brother ist der Größte – und knallhart!“

Kaum aus dem Sprechzimmer raus, ist es auch schon Zeit zu gehen. „Glashaus, ich liebe euch!“, ruft der 27-Jährige zum Abschied über den Zaun, dann fällt die Tür hinter ihm zu. Nach 43 Tagen hat Serkan „Big Brother“ freiwillig verlassen.

Michelle schwimmen alle Felle weg

Mit Bezugsperson Philipp hat sie gebrochen, ihr Held Menowin ist freiwillig gegangen und jetzt schmeißt ihr Best-Buddy Serkan auch noch hin. Michelle ist am Ende ihrer Kräfte und kann gar nicht aufhören zu weinen: „Jetzt habe ich hier niemanden mehr! Ich bin jetzt ganz alleine hier. Ich weiß nicht, wie ich das hier überstehen soll!“ Zwar wundert sich das Glashaus-Team über die Stille im Nachbarhaus, doch dass Serkan gegangen ist, halten sie für einen Scherz. Sogar Michelles Tränen halten sie für Fake. „Ja, ja! April, April! Das ist der größte Schmarrn“, lacht Gina.

Fieser Geheimplan gegen Cedric

Was für eine Intrige! Eine neue Wochenaufgabe startet, bei der am Ende für den erfolgreichsten Bewohner Nominierungsschutz lockt. Als beliebteste Bewohner ihrer Häuser bekommen zunächst Gina und Tim die „Big Brother Big Boss“-Schärpe. Diese gilt es, bis zum kommenden Montag in diversen Duellen zu verteidigen. Wer ihre Gegner sind, können sich die Bosse selber aussuchen. „Ich will diese scheiß Schärpe“, giert Cedric nach dem Nominierungsschutz.

Doch das wollen seine Mitbewohner auf gar keinen Fall, schließlich wollen ihn alle nominieren. Ein geheimer Plan muss her! „Dann spielt doch einfach nur ihr beiden immer gegeneinander“, so Philipp zu Gina und Patrick. Schlau! So hat Cedric keine Chance auf einen Sieg.

Aktuelle Bewohner Glashaus: Gina (19, Kellnerin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), Philipp (30, Eventmanager), Pat (30, Trauredner)

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Rebecca (21, Studentin), Tim (21, Student), Michelle (26, Altenpflegerin), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin)