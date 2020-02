„Big Brother“ Tag 4: Die arme Maria im Raum der Wahrheit

Noch nicht mal eine Woche leben die 14 Bewohner bei „Big Brother“ und schon beginnt die Harmonie-Fassade gleich an mehreren Stellen gewaltig zu bröckeln. Es kommt zu ersten Lästereien und zum ersten großen Streit. Außerdem konfrontiert „Big Brother“ die Glashausbewohner mit neuen digitalen Überwachungs-Methoden: Maria muss in den bisher geheim gehaltenen „Raum der Wahrheit“ und Roboter Temi spricht zum ersten Mal mit den Bewohnern: „Ich analysiere eure Daten!“

Der „Raum der Wahrheit“

„Raum der Wahrheit, was hat das zu bedeuten?“, fragt Gina, nachdem Maria in diesen bisher durch Milchglaswände verborgenen Raum gerufen wird. Und dann werden die Scheiben auf einmal klar und alle Glashaus-Bewohner können Maria in dem hellen, weißen Raum beobachten. „Ey, das ist ja voll schön da drin“, jubelt Gina. Doch der Schein trügt! Der „Raum der Wahrheit“ ist ein ganz spezieller Ort, in dem „Big Brother“ die Bewohner mit dem Feedback der Zuschauer direkt und ungefiltert konfrontiert.

Die arme Maria ist die erste, die sich dieser Situation stellen muss. „Du hast im Moment 67 Prozent negative und 33 Prozent positive Kommentare“, so „Big Brother“ zu Maria. Doch der große Bruder hat noch viel mehr direktes Zuschauerfeedback für die 35-Jährige parat. Wie wird Maria das verkraften?

Erster Beef im Glashaus

Zwei Bewohner, zwei Meinungen: Mac legt jedes Wort auf die Goldwaage, während Michelle glaubt, dass es immer mal zu Missverständnissen kommen kann. Für Mac nicht nachvollziehbar: „Du wirst niemals von mir hören, das habe ich nicht so gemeint. Ich weiß doch, was ich sage. Da gibt es kein falsch verstanden.“ Michelle hält dagegen, die Diskussion wird immer lauter. Doch unter dem Glashausdach brodelt es noch an anderer Stelle.

Denny geht die Unordnung der Damen gehörig gegen den Strich: „Da liegt was, scheiß drauf, ich gehe erst mal eine rauchen. Es wird dann einfach nicht weggeräumt! Wenn es kein anderer machen würde, weißt du, wie es dann hier aussieht?“, regt sich der penible Boxer gegenüber Mac auf. Der Österreicher gibt Denny Recht: „Ich schaue mir das mal ein paar Tage an und dann müssen wir mal eine Ansage machen!

Wer ist aktuell wo?

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Rebecca (21, Studentin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Mareike (37, Tauchlehrerin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), René (44, Kung Fu-Lehrer und Gesundheitscoach), Tim (21, Student)

Aktuelle Bewohner Glashaus: Philipp (30, Eventmanager), Michelle (26, Altenpflegerin), Gina (19, Kellnerin), Mac (33, Marketing-Manager), Maria (35, Kundenberaterin), Cathleen (38, Ambulante Pflegekraft), Denny (32, Boxer)