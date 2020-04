Big Brother: "... weil der Pimmel so viel Platz wegnimmt"

Das gibt’s heute in einer neuen Folge von „Big Brother„: Im Blockhaus stößt die selbst ernannte Königin Rebecca auf den Widerstand ihrer Untertanen. Denn denen sind ihre royalen Ambitionen vollkommen schnuppe: Sie kühlen sich lieber bei einem frühsommerlichen Bad in der Regentonne ab. Dabei zeigt Boxer Denny weitaus mehr Haut, als er eigentlich wollte …

„Big Brother“ präsentiert: Majestät Rebecca I.

Selbst ist die Frau: Rebecca hat sich aus Blumen Kopfschmuck gebastelt und krönt sich damit auch gleich selbst zur Königin: „Das ist jetzt meine offizielle Blockhaus-Krone! Die darf gerne abgegeben werden, aber momentan bin ich die amtierende längste Blockhaus-Bewohnerin.“ Die erste Amtshandlung von Majestät Rebecca I.: ein Befehl an Pat! Über den Pat und Vanessa allerdings nur herzhaft lachen können…

Dennys Nacktbad liefert ungewollte Einblicke

Unter dem Jubel seiner Mitbewohner lüpft Denny sein Handtuch und hüpft splitterfasernackt in die Regentonne. Durch das Gejohle sind auch die Nachbarn aufmerksam geworden. „Sex Sells“, lacht Gina und linst durch eine Lücke im Zaun. „Und jetzt ist die halbe Tonne leer“, kommentiert Philipp trocken. „Nur weil der Pimmel so viel Platz wegnimmt“, ulkt Tim. Denn Dennys Versuch, sein bestes Stück vor neugierigen Blicken zu schützen, geht gründlich schief – und sorgt für schallendes Gelächter…

Schönheit liegt im Auge des Betrachters

Tim fällt die Decke auf den Kopf! Kein Wunder also, dass der 21-jährige Student deswegen auf die kuriosesten Ideen kommt. Seine Ablenkung: Ginas umfangreiches Make-up-Arsenal. Der Versuch, sein Gesicht anzumalen, endet in einer Mischung aus „Indianer“ (meint Michelle) und „als ob er getarnt in den Wald gehen will“ (urteilt Cedric). Egal, Tim ist mit seinem neuen Look zufrieden und findet: „Man muss neue Trends setzen, um sie einzuführen!“

Aktuelle Bewohner Glashaus: Gina (19, Kellnerin), Michelle (26, Altenpflegerin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), Tim (21, Student), Serkan (27, Student)

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Pat (30, Trauredner), Philipp (30, Eventmanager), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Rebecca (21, Studentin), Denny (32, Boxer)