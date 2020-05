„Big Brother“: Wer gewinnt das Dinner mit Claudia Obert?

„Big Brother“ spendiert Gina zum 20. Geburtstag einen Beauty Day mit allem was dazu gehört. Und den genießen das WG-Küken und ihre Mitbewohnerinnen so richtig! Gefärbt, gepeelt und mit Gesichtsmasken lassen sich die Damen zunächst eine Maibowle servieren – um sich danach mit vollem Elan in eine feucht fröhliche Geburtstagssause zu stürzen. Vor allem Michelle und Vanessa lassen nichts anbrennen! Vorher gibt es vom großen Bruder allerdings noch ein ordentliches Donnerwetter… Das und mehr heute ab 19 Uhr auf SAT.1.

„Mein Haus, meine Regeln!“

Das Los soll entscheiden: Bei welchem Einzel-Spiel können Rebecca und Michelle zusätzliche Punkte für die Wochenaufgabe erspielen? Doch – bad luck – Michelle zieht eine Niete. „Ich habe einfach Pech und Pech und Pech“, ärgert sich die Altenpflegerin. Oder steckt dahinter ein perfider Plan und in der Schale waren nur Nieten? Neugierig öffnet Michelle alle weiteren Lose und bekommt dafür prompt die Quittung vom großen Bruder: „Bewohner, ihr habt erneut einen Regelverstoß begangen. Das wird nicht ohne Folgen bleiben! Erwartet eure Bestrafung am Montag in der Liveshow! Mein Haus, meine Regeln!“

Cedric ist sauer: „Ich habe dir gesagt, mach’s nicht!“ Tim spekuliert: „Noch ein Exit am Montag?“, und Rebecca bangt: „Ich habe schon Angst, was das sein könnte!“ Nur wegen ihr hängen jetzt alle Bewohner am Fliegenfänger, muss Michelle einsehen: „Ich hab das krasseste schlechte Gewissen.“ Was auf die Bewohner da wohl zukommt?

Geburtstagsknutschereien

Das Verhalten der Lovebirds Tim und Rebecca scheint ansteckend zu sein: „Wir können ja nur ein bisschen rumknutschen“, schlägt Vanessa auf Ginas Geburtstagsparty vor und verzieht sich mit Michelle in die kamerafreie Zone: Die Toilette.

Die anschließenden Kussgeräusche hinter verschlossener Tür lassen nur einen Schluss zu: Ausgiebiges Geknutsche! Bis es klopft… „Ich dachte ich kann mitmachen“, scherzt Gina – und verlässt kurze Zeit später beschwingt die Toilette: „Das ist der schönste 20. Geburtstag!“ Im Sprechzimmer erklärt Vanessa: „Michelle ist ja alles andere als hässlich. Jetzt bin ich ja nicht einmal bisexuell, aber ich finde Frauen um einiges attraktiver als Männer.“ Und Michelle bestätigt: „Vanessa kann sehr, sehr gut küssen.“ Und noch einer kommt in den Kuss-Genuss: „Könnt ihr auch mal mit mir rummachen?“, beschwert sich Cedric. „Klar, komm her“, so Michelle.

„Big Brother – Die Entscheidung“

Welches Team gewinnt die Wochenaufgabe und den Überraschungspreis: Ein Abendessen mit „Promis unter Palmen“-Liebling Claudia Obert. Große Emotionen: Im Arenaspiel kämpfen die Bewohner um Briefe von ihren Liebsten Zuhause. Außerdem: Letzte Woche setzten ihre Mitbewohner auf die Exit-Liste, jetzt liegt die Entscheidung allein bei den Zuschauern: Cedric oder Michelle, wer muss das „Big Brother“-Haus noch heute verlassen?

„Big Brother – Die Entscheidung“, heute um 21:55 Uhr, live in SAT.1. Im Anschluss auf sixx: „Big Brother – Die Late Night Show“. Jochen Bendel und Melissa Khalaj freuen sich im Studio auf Claudia Obert und auf den aktuellen Exit, Michelle oder Cedric.

Aktuelle Bewohner Glashaus: Gina (19, Kellnerin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), Philipp (30, Eventmanager), Pat (30, Trauredner), Rebecca (21, Studentin), Tim (21, Student), Michelle (26, Altenpflegerin), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin)