Big Brother: Zieht Serkan schon wieder aus?

Verführungen überall! Zu viel für Serkan? Der Student denkt darüber nach zu gehen. Jades Offenbarung, dass sie noch was von ihm will, macht schnell die Runde in beiden Häusern und wird heftig diskutiert. Heftig wird es auch für Menowin: Big Brother will ihm an den Speck und stellt ihm seine ganz persönliche Wunsch-Challenge. Das und mehr heute bei ‚Big Brother‘.

Serkan droht mit Auszug

„Ich weiß, dass er zu mir viel besser passt“, so Jade über Serkan zu Vanessa in der vergangenen Partynacht. Was lief da denn genau zwischen den beiden Neulingen? Rebecca klärt ihre Gossip-gierigen Mitbewohner auf: „Das war die erste Nacht bei ‚Bachelor in Paradise‘, da haben die hardcore rumgemacht. Dann hat sie ihn abserviert und gesagt, sie will noch andere kennen lernen!“ Serkan, eigentlich glücklich mit Carina Spack liiert, macht das Thema zu schaffen. Im Sprechzimmer droht er mit Auszug: „Ich habe echt ein Problem. Wenn Kommentare kommen und ich irgendwie was lese, wie ‚wie kannst du Carina hintergehen‘, dann bin ich hier raus!“

Menowins Drogenbeichte

Menowin und die Drogen – das ist eine bekannte und lange Geschichte, die scheinbar noch nicht abgeschlossen ist. „Man scheitert tausend Mal. Ich auch. Ich habe noch nie richtig eine Therapie gemacht“, erklärt der 32-jährige Familienvater offen seinen Mitbewohnern. „Ich war mal acht Wochen auf einer stationären Einrichtung. Aber für einen Menschen, der so lange Drogen genommen hat wie ich, ist das nichts. Als das dann hier mit Big Brother kam, dachte ich direkt: Das ist es! Jetzt stell‘ dich dem. Hier lernst du andere Leute kennen, kannst reden. Die beste Therapie ist Reden.“

Im Sprechzimmer ergänzt der Sänger: „In den letzten Wochen ist sehr viel passiert, meine Gedanken haben verrückt gespielt. Ich hatte Rückfälle.“ Das glauben wir sehr gerne. Aufmerksamen Bobachtern dürfte das Zittern am Montag bei Menowin kaum entgangen sein. Und weiter: „Deswegen tut mir das hier sehr, sehr gut. Ich glaube, dass ich hier die beste Zeit meines Lebens haben kann.“

Und dann läßt Menowin auch noch die Hüllen fallen … Die Bilder dazu gibt’s hier!

Aktuelle Bewohner Glashaus: Gina (19, Kellnerin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Tim (21, Student), Jade (25, Influencerin), Serkan (26, Student)

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Michelle (26, Altenpflegerin), Philipp (30, Eventmanager), Rebecca (21, Studentin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), René (44, Kung Fu-Lehrer und Gesundheitscoach), Denny (32, Boxer), Romana (40, Angestellte), Menowin (32, Sänger)