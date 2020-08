03.08.2020 15:10 Uhr

Bikini-Granate Angelina Kirsch: „Ich und meine Dellen freuen sich“

Angelina Kirsch macht Frauen Mut, zu ihrem Körper zu stehen.

Angelina Kirsch macht Frauen Mut, zu ihrem Körper zu stehen. Das Curvy-Model begeistert auf Instagram mit einer starken Message. „Ich und meine Dellen freuen uns so sehr über die Sonnenstrahlen heute“, schreibt Angelina neben einem Selfie, das sie im Bikini zeigt.

Cellulite, na und?

Dass dabei Cellulite auf ihren Oberschenkeln zu sehen ist, stört sie nicht weiter. Dieses positive Körpergefühl will die 32-Jährige auch ihren Followern vermitteln. „Schönes Wochenende euch allen! Und nicht vergessen: das einzige, was uns davon abhalten sollte, einen Bikini zu tragen, ist der Mangel an Sonne und nichts anderes!“, betont sie. Dazu fügte die hübsche Blondine die Hashtags #sunnysideup und #rockyourcurves hinzu. Mit diesem Post spricht sie ihren Fans aus der Seele.

Fans sind begeistert

„Du bist eine Inspiration an Selbstbewusstsein“, zieht ein User den Hut vor der Powerfrau. Dem kann sich ein weiterer Follower nur anschließen: „Du bist so eine attraktive und starke Frau und dazu noch ein Vorbild für alle Frauen.“ Auch TV-Moderatorin Ruth Moschner markierte den Beitrag mit ‚Gefällt mir‘. „Wo Frauen Dellen sehen, bemerken Männer nur die Berge“, kommentierte sie augenzwinkernd.

2012 begann ihre Modelkarriere

2012 wurde Kirsch im Urlaub in Rom von einem Modelscout angesprochen. Heute ist sie Kampagnengesicht für Marken wie Adler, bonprix, Zalando, C&A und H&M und läuft auf Modenschauen in Mailand und Madrid. Von 2016 bis 2018 war sie Jurorin der drei Staffeln der Castingshow „Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig“ bei RTLZwei. 2017 belegte sie mit Massimo Sinató in der 10. Staffel von „Let’s Dance“ den 3. Platz.

Kollektion bei ALDI

Nach eigenen Angaben trägt die schöne Angelina, die übrigens ein Zwillingsschwester hat, Kleidergröße 42/44. Seit Juni hat sie ihre eigene Kollektion “Rock Your Curves by Angelina K.“ bei Aldi am Start. Die Teile der Kollektion sind deutschlandweit bei Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich. (Bang/KT)